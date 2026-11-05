Enna-Reggina, forse ci siamo. Attesa quasi finita per la comunicazione sullo stadio

Una situazione paradossale, un’attesa diventata estenuante. A pochi giorni dalla sfida tra Enna e Reggina, in programma domenica 8 novembre, non c’è ancora una comunicazione ufficiale sullo stadio che ospiterà l’incontro. Una vicenda che ha assunto contorni quasi surreali, soprattutto per una società, quella amaranto, chiamata a organizzare una trasferta senza conoscere con certezza la destinazione. Dopo giorni di indiscrezioni, ipotesi e continui cambiamenti, sembra finalmente essere arrivati alla soluzione definitiva. Lo stadio Silvio Proto di Troina è ormai la destinazione quasi certa, con la comunicazione ufficiale attesa nel pomeriggio.

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Enna-Reggina, il lungo balletto degli stadi

L’impossibilità di utilizzare il “Generale Gaeta” di Enna, poi l’ipotesi Niscemi, successivamente quella di Lentini e infine Troina. Un continuo susseguirsi di possibili sedi che ha accompagnato l’avvicinamento alla gara, senza che arrivasse una decisione definitiva. L’ultima soluzione, quella del Silvio Proto, sarebbe dunque destinata a mettere fine a una vicenda che ha inevitabilmente creato disagi organizzativi, non soltanto alle società coinvolte, ma anche ai tifosi amaranto intenzionati a seguire la squadra in trasferta. Ancora, ovviamente, non è stata disposta la prevendita.

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Una situazione assurda per una gara di campionato

È difficile considerare normale che, a pochi giorni da una partita ufficiale, non si sappia ancora con certezza dove si debba giocare. Una situazione che racconta alcune delle difficoltà organizzative di un campionato come quello di Serie D, nel quale società, calciatori e sostenitori sono spesso costretti a fare i conti con imprevisti e strutture non sempre disponibili. La Reggina, intanto, deve pensare al campo e alla necessità di proseguire il proprio cammino in testa alla classifica. Ma prima di concentrarsi esclusivamente sulla partita, bisogna almeno sapere dove disputarla. Nel pomeriggio, come detto, è attesa finalmente la comunicazione ufficiale. Salvo ulteriori sorprese, Enna-Reggina si giocherà a Troina. E verrebbe quasi da aggiungere: era ora.