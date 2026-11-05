Cadi Antincendi Futura, Alves: ‘Qui per competere e sognare in grande’
Le sue prime settimane in maglia biancazzurra: "Emozionante. Questa squadra è veramente forte"
05 Novembre 2026 - 11:40 | Comunicato
L’estremo difensore, arrivato dal Petrarca dove ha militato per sei stagioni – quattro in Serie A e due in Serie A2 Elite, vincendo il campionato cadetto e la Coppa Italia di categoria – ha già avuto modo di misurarsi con le prime sfide stagionali: “L’abbiamo dimostrato contro il Pescara, anche se il risultato poi è stato 3-3, e soprattutto contro il Taranto. Sono sicuro che questa vittoria è la prima di tante: questa squadra merita tanto“.
La vittoria in rimonta contro il Taranto ha segnato l’impatto emotivo più forte: “Che giocatore sono? Sono un portiere più di posizionamento e forza – spiega Alves – mi piace tanto comunicare e coordinare la parte difensiva. E soprattutto sono un giocatore che non molla mai: dà il massimo ad ogni allenamento e ancora di più in partita“.
Il passaggio dal calcio a 11 al futsal ha richiesto un lavoro di sintesi: “Ormai sono passati un paio di anni, però mi ricordo che il calcio a 11 mi ha aiutato molto, soprattutto sulla parte della parata a tuffo. Poi, imparando le parate del portiere di calcio a 5, pian piano sono riuscito a compiere un giusto mix“.
Alves si è già calato nella dinamica di reparto con Paolo Parisi: “Oltre ad essere un gran portiere è una grande persona: è stato una delle prime ad accogliermi, sono passate solo due settimane però stiamo legando tanto. È una competizione bella e soprattutto sana: se migliora lui miglioro pure io e viceversa. Questo è un bene per la squadra e per i risultati“.
Infine, gli obiettivi legati a questa nuova avventura: “Il mio sogno è competere il più possibile in tutte le competizioni e chissà arrivare in Serie A. Perché veramente questa società merita tanto“.
Cresciuto nel Tombolo Vigontina di San Paolo nel calcio a undici prima di iniziare il suo percorso nel futsal nella gloriosa Petrarca, dopo un provino che lo ha convinto a non mollare più la disciplina. Non si tratta semplicemente di un giovane portiere, ma di un professionista pronto ad alzare il livello della competizione, sia in allenamento che in partita.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie