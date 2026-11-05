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A Reggio focus sui ‘Fondi europei’, Tridico: ‘Ogni finanziamento perso è una scuola che aspetta i lavori’

«Fondi europei: dall'Europa al territorio», questo il tema dell’incontro promosso dal Gruppo The Left al Parlamento europeo che si terrà sabato 7 novembre alle 16:30. Invitati tutti i Comuni della provincia, con imprese, professionisti e università

05 Novembre 2026 - 12:28 | Comunicato

Pasquale Tridico di profilo, seduto con le mani giunte nell'aula del Consiglio Regionale con pareti in legno

Sabato 7 novembre, alle 16:30, il Castello Aragonese di Reggio Calabria ospiterà «Fondi europei: dall’Europa al territorio», l’incontro promosso dal Gruppo The Left al Parlamento europeo con l’eurodeputato Pasquale Tridico.

Al centro del pomeriggio ci saranno le risorse che l’Unione mette a disposizione di Comuni e imprese: come si ottengono e quali ostacoli, una volta arrivate, ne rallentano l’utilizzo sul territorio. L’invito è rivolto ai Comuni della provincia, agli amministratori ed  al personale degli uffici che quotidianamente affrontano difficoltà quando si tratta di partecipare a un bando o di portare a termine un progetto finanziato.

A condurre il confronto sarà la giornalista Elisa Barresi.

Per il mondo dell’impresa interverranno Antonino Tramontana, presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti Calabria e Reggio Calabria, Nicola Cuzzocrea, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, e l’imprenditore Francesco Vito Tassone.

Le professioni saranno rappresentate da Fabio Mulonia, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Reggio Calabria, da Alessandro Minuto, presidente dell’Unione Giovani Commercialisti di Reggio Calabria, e dal commercialista Giuseppe Fedele. Al tavolo siederanno anche Domenico Nicolò, docente dell’Università Mediterranea, e Roberta Mancia, legale esperta di progettazione europea e finanziamenti Ue. Tridico prenderà parte al dibattito e ne trarrà le conclusioni.

Le indicazioni emerse dal confronto confluiranno in un documento di proposte che sarà trasmesso alla Commissione europea. La partecipazione è libera, con iscrizione obbligatoria attraverso il modulo online: https://forms.gle/7a3DqjhZPSjhnruq5

Tridico: «Troppo spesso i bandi restano sulla carta»

«Una parte importante delle risorse europee è destinata alla Calabria – dichiara Pasquale Tridico –. Troppo spesso, però, quei fondi restano sulla carta, perché molti Comuni non hanno personale sufficiente a seguire i bandi e le imprese faticano a orientarsi tra procedure e scadenze. Ogni finanziamento perso si traduce in una scuola che aspetta i lavori o in un’azienda che rinuncia a investire».

«Al Parlamento europeo – prosegue l’eurodeputato – misuro ogni giorno la distanza tra chi scrive le regole e chi deve applicarle in un municipio di poche migliaia di abitanti. Questo incontro serve ad accorciarla: ascolteremo amministratori, professionisti e imprenditori e porteremo le loro richieste, nero su bianco, alla Commissione europea».

«Rivolgo un invito a tutti i sindaci della Città metropolitana – conclude Tridico –: il documento che consegneremo alla Commissione europea sarà scritto anche con le vostre parole».

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