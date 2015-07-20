Al Malavenda Cafè si parla di impresa, coccole e sogni con Mammamenia

di Rita La Piana – Al riparo dal sole nascosto tra il corso Garibaldi e il Lungomare il Malavenda cafè di Reggio Calabria, ha ospitato Venerdì 17 Luglio la presentazione della Dreamlab srls, nuova realtà imprenditoriale nata con la volontà di mettere radici proprio nella nostra città.

Dopo aver allestito la location con palloncini rosa e sedie abbinate, Menia Cutrupi fa il suo ingresso con un abito rosa fluo, accompagnata dai suoi bellissimi bambini e dalla sua inseparabile Scatola dei Sogni.

La Scatola dei Sogni e gli acchiappa-sogni

Inizia a distribuire quelli che definisce “acchiappa–sogni”, semplici bigliettini colorati su cui ci invita a scrivere o disegnare il nostro sogno, che andranno a riempire quella scatola messa bene in vista davanti a lei.

Conclusa la raccolta dei sogni, Salvatore Salvaguardia, (fondatore della Dreamlab insieme a Menia e Vito Caruso) apre l’incontro presentando gli altri due partner dell’evento, la Dott.ssa Angelica Pirrello di Azienda Speciale IN.FORM.A e Francesco Biacca, cofondatore di Evermind srl.

Dreamlab e il progetto Mammamenia.it

“Io, Menia e Vito abbiamo fortemente voluto far nascere questa società proprio a Reggio Calabria, nonostante le difficoltà che ci sono”. La Dreamlab rappresenta la colonna portante del progetto, “Mammamenia.it”, piattaforma per la vendita di “cofanetti di coccole”. “Nonostante tutte le difficoltà voglio andare avanti in Calabria – esordisce Menia – seguendo l’esempio di mio padre che non si è mai arreso. Lo faccio per il futuro dei miei bambini. Oggi siamo qui per due motivi, presentarvi ufficialmente la nostra azienda e soprattutto la nostra campagna “#sostengounsogno” – che è già online”. I cofanetti di coccole contengono una serie di servizi multisettoriali ed integrabili tra loro, ad esempio “picnic di coccole” (con un set brandizzato Mammamenia, allestito con l’occasione per noi) o la “colazione di coccole” che comprende un omaggio floreale, una sana e genuina colazione realizzata proprio dal Cafè Malavenda ed una coccola estetica, pensati per chi, come Menia e tutte le mamme, presi da impegni familiari o lavorativi non riescono a ritagliarsi del tempo per sé stessi. Interviene Francesco Biacca: “ho incontrato Menia durante il corso “Dal sogno al progetto”, organizzato presso la sede di Terrearse Lab. “Il fatto di poter fare ciò che ci piace fare è sicuramente il più bel dono che ci ha dato questo momento di crisi” – conclude.

La serata è stata arricchita dall’intervento della Dott.ssa Pirrello, presenza costante di tutto il percorso di nascita della Dreamlab, che ha condiviso con i presenti la sua esperienza fuori Reggio ma soprattutto la sua ferma volontà di tornare nonostante pareri contrari di chi le stava vicino. «Mi piace pensare che questo vostro successo sia stato anche un nostro contributo>> ha concluso.

La campagna #sostengounsogno

La parola torna di nuovo a Menia che ci dice qualcosa di più sulla campagna #sostengounsogno. “+ sogni e – lagne = coccole è il nostro mantra che trovate su ogni gadget da oggi disponibile su Mammamenia.it. Chi semina raccoglie e io ho scelto di farlo in Calabria ma l’esperienza mi ha insegnato che il tempo distrugge l’innovazione, per questo siamo qui perché crediamo che con il vostro aiuto riusciremo a farcela nonostante non abbiamo sovvenzioni esterne. Voglio che i miei figli imparino a non farsi fermare dalle ingiustizie e che “difficile”, non può essere “impossibile”. A concludere l’evento il volo simbolico dei palloncini rosa precedentemente legati e la condivisione di un desiderio comune, quello di vivere in una Reggio che non sia più la città della ‘ndrangheta, ma delle coccole.