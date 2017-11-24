Stasera, dalle 22.30, presso il Mia Mamma Mia il primo appuntamento con il ‘Tandem linguistico‘, organizzato dall’associazione ESN Reggio Calabria. L’evento ha un format molto apprezzato ed è uno dei modi più efficaci per migliorare la lingua, fare nuove amicizie, promuovere la cultura e l’idea di Europa, di unione tra diverse culture e di cittadinanza europea.

Il tandem linguistico è un metodo informale di apprendimento delle lingue con una semplice conversazione, per partecipare basta richiedere al corner (adibito per l’occasione) l’adesivo o spillata raffigurante la bandiera con la lingua che si desidera parlare, successivamente si cerca chi ha la medesima e lo si invita a colloquiare. La caratteristica peculiare sta nei partecipanti, persone aperte e felici di imparare, il tutto affidato ad un team sempre pronto a dare una mano.

Esn reggio calabria è l’ufficiale Promoter della manifestazione e di molte altre rivolte a sostenere e sviluppare la “Student Exchange” e di fornire un’experiencia interculturale, il progetto avrà cadenza settimanale sempre presso il Mia Mamma Mia di Reggio Calabria, situato nel cuore della città, a Piazza Duomo.

Vi aspettiamo affinché possiate condividere con noi questo grande momento sia ludico che culturale.

Esn reggio calabria

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