Al Lumière l’attesa proiezione di ‘Io prima di te’

Nelle sale dal 1 settembre il film tratto dal romanzo di Jojo Moyes, con Emilia Clarke e Sam Claflin: la trama e gli orari al Multisala Lumière di Reggio Calabria

Esce oggi, 1 settembre, nelle sale cinematografiche italiane uno dei film più attesi, per gli appassionati del genere romantico: Io prima di te, la storia d’amore tra Louisa e Will, interpretati da Emilia Clarke e Sam Claflin, tratta dal fortunato libro di Jojo Moyes.

Io prima di te, esordio sul grande schermo della regista Thea Sharrock – autrice di alcune importanti messe in scena del Globe e del Comedy Theatre di Londra – è il racconto malinconico di un amore nato nonostante tutto: le differenze sociali e culturali, la malattia e la morte stessa.

La trama: Louisa e Will

La storia è quella di Louisa Clark, ragazza della provincia inglese alla disperata ricerca di un impiego per sostentare la famiglia proletaria in difficoltà.

Finirà per accettare il posto come assistente sanitaria di un giovane, aitante e ricco banchiere, Will Traynor.

L’estrazione sociale dei due non potrebbe essere più diversa e probabilmente non si sarebbero neppure mai incontrati se lui non fosse paralizzato dal collo in giù, deciso a porre fine a una vita che non è più tale per una persona dinamica come lui, ma persuaso a dare ai genitori quella finestra di tempo di 6 mesi che ha promesso loro per provare a fargli cambiare idea.

Riuscirà l’estrosa e frizzante Lou a persuadere Will a non percorrere la via dell’eutanasia o sarà invece lui a cambiare lei, tentando di svegliarla dal torpore e dalla mancanza di aspirazione in cui si lascia cadere? La lunga strada verso la risposta sarà ovviamente lastricata di lucciconi, per un film che non ha difficoltà a commuovere il pubblico.

Gli orari al Multisala Lumière

Il film è arrivato nelle sale anche a Reggio Calabria ed è possibile vedere la pellicola al Multisala Lumière, nei seguenti orari:

18:10

20:20