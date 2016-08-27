Al Museo della Seta la presentazione del Festival Radicamenti 2016 – Festa della Seta

Lunedì 29 agosto, alle ore 11.30 al Museo della Seta nel centro storico di Mendicino, il sindaco Antonio Palermo illustrerà alla stampa e al pubblico tutto il programma del festival Radicamenti 2016 – Festa della Seta.

Il festival aprirà i battenti mercoledì 31 agosto e si concluderà domenica 4 settembre con il concerto (prima tappa della rassegna La Sila suona bee), sulla vetta di Monte Cocuzzo dove, a 1540 metri d’altezza sul livello del mare, si esibiranno Violante Placido e Musica Nuda, il duo composto da Petra Magoni e Ferruccio Spineti.

Oltre agli artisti già citati vi ricordiamo che saranno presenti a Radicamenti 2016 Anna Mazzamauro, Giorgio Tirabassi, Giulio Rincione, Mimmo Calopresti e Eugenio Bennato.