Al Museo della Seta la presentazione del Festival Radicamenti 2016 – Festa della Seta
Lunedì 29 agosto al Museo della Seta di Mendicino la presentazione del festival Radicamenti 2016, in programma dal 31 agosto al 4 settembre
27 Agosto 2016 - 10:16 | di Vincenzo Comi
Lunedì 29 agosto, alle ore 11.30 al Museo della Seta nel centro storico di Mendicino, il sindaco Antonio Palermo illustrerà alla stampa e al pubblico tutto il programma del festival Radicamenti 2016 – Festa della Seta.
Il festival aprirà i battenti mercoledì 31 agosto e si concluderà domenica 4 settembre con il concerto (prima tappa della rassegna La Sila suona bee), sulla vetta di Monte Cocuzzo dove, a 1540 metri d’altezza sul livello del mare, si esibiranno Violante Placido e Musica Nuda, il duo composto da Petra Magoni e Ferruccio Spineti.
Oltre agli artisti già citati vi ricordiamo che saranno presenti a Radicamenti 2016 Anna Mazzamauro, Giorgio Tirabassi, Giulio Rincione, Mimmo Calopresti e Eugenio Bennato.
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