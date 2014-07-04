Al Museo di RC “Italiani viaggiatori – Un secolo di vacanze e viaggi nelle fotografie storiche dell’Archivio del Touring Club Italiano.”

Un secolo di vacanze e viaggi raccontato dalle fotografie storiche dell'Archivio del Touring Club Italiano: inaugurazione il 10 luglio

Il giorno 10 luglio alle ore 18,00 sarà inaugurata presso il Museo Nazionale di Reggio Calabria una mostra fotografica di grande interesse storico “ “Italiani viaggiatori – Un secolo di vacanze e viaggi nelle fotografie storiche dell’Archivio del Touring Club Italiano”La mostra sarà inaugurata da Presidente del Touring Club Italiano.