Al Museo di RC “Italiani viaggiatori – Un secolo di vacanze e viaggi nelle fotografie storiche dell’Archivio del Touring Club Italiano.”
Un secolo di vacanze e viaggi raccontato dalle fotografie storiche dell'Archivio del Touring Club Italiano: inaugurazione il 10 luglio
04 Luglio 2014 - 11:08 | di Redazione
Il giorno 10 luglio alle ore 18,00 sarà inaugurata presso il Museo Nazionale di Reggio Calabria una mostra fotografica di grande interesse storico “ “Italiani viaggiatori – Un secolo di vacanze e viaggi nelle fotografie storiche dell’Archivio del Touring Club Italiano”La mostra sarà inaugurata da Presidente del Touring Club Italiano.
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