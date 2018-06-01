Al Museo Diocesano il progetto ‘Arte salvata dopo il terremoto’
Due restauratori calabresi curano gratuitamente la Nuvola della Madonna di Camerino, danneggiata dal sisma del 2016, in un cantiere aperto alle visite al Museo diocesano
01 Giugno 2018 - 08:42 | di Eva Curatola
Il Museo diocesano “Mons. Aurelio Sorrentino” di Reggio Calabria promuove il Progetto Arte salvata dopo il terremoto: un restauro per Camerino, un’azione concreta per il recupero del patrimonio storico-artistico delle regioni dell’Italia centrale danneggiato in occasione del sisma del 2016. Il Progetto nasce per iniziativa di due restauratori calabresi di acclarata competenza e fama, Sante Guido e Giuseppe Mantella, che offrono a titolo gratuito la propria professionalità per il restauro di un prezioso e pressochè inedito manufatto di oreficeria sacra sei-settecentesco danneggiato dal sisma: la Macchina processionale (detta Nuvola) della Madonna del Santuario di Santa Maria in Via a Camerino (Macerata), chiesa attualmente inagibile.
Il cantiere di restauro aperto alle visite
La disponibilità di Guido e Mantella è stata accolta e fatta propria dal Museo diocesano che ha messo a disposizione i propri spazi per l’allestimento di un cantiere di restauro aperto alle visite e nei prossimi mesi curerà, ad affiancare il restauro, un articolato programma di eventi, con il coinvolgimento di enti e associazioni che vorranno sostenere il Progetto.
L’evento ha il Patrocinio dell’Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche, del Ministero dei Beni culturali e delle Attività Culturali e del Turismo, della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dei Comuni di Reggio Calabria e Camerino, dell’Ufficio nazionale beni culturali CEI e dell’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani (AMEI).
Il marchio dell’Anno europeo del Patrimonio culturale
Al Progetto Arte salvata il MiBACT ha assegnato il marchio Anno europeo del Patrimonio culturale 2018: il restauro della Nuvola di Camerino e gli eventi correlati, in programma da giugno a ottobre 2018, “nascono dalla consapevolezza che il patrimonio culturale è risorsa condivisa – spiega Lucia Lojacono, direttrice del Museo diocesano – e il suo recupero, specie in seguito a calamità, è occasione per sensibilizzare le collettività alla cura della storia e dei valori comuni”.
Sponsor del Progetto sono l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Marche, la Fondazione Nazionale delle Comunicazioni e il Rotary Club Reggio Calabria Distretto 2100.
La presentazione dell’evento Arte salvata dopo il terremoto: un restauro per Camerino, con l’apertura del cantiere di restauro, è fissata per martedì 5 giugno 2018 h 11,00 in Arcivescovado, nella ricorrenza della XXI Giornata nazionale dei beni culturali ecclesiastici, presenti le istituzioni coinvolte.
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