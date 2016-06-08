Al Museo la consegna degli attestati agli apprendisti Ciceroni del Fai

Sono 280 gli studenti che hanno fatto da guide nei siti del Fai a Reggio e provincia: il 10 giugno al Museo la consegna degli attestati

La cerimonia di consegna degli attestati agli studenti Apprendisti Ciceroni, che operano anche in convenzione di alternanza scuola – lavoro, si terrà il prossimo 10 giugno presso il MArRC alle ore 17,30.

Una cornice d’eccezione, grazie alla disponibilità del direttore Carmelo Malacrino, per una cerimonia che è diventata una vera e propria tradizione a Reggio Calabria.

Una cornice, quella del Museo Archeologico Nazionale, che gli Apprendisti Ciceroni conoscono bene, avendo guidato i visitatori alla scoperta delle nuove sale di recente riaperte al pubblico ed interamente allestite.

280 Apprendisti Ciceroni al lavoro in città e provincia

Gli Apprendisti Ciceroni del FAI, in questo anno scolastico che si avvia a conclusione, sono stati ben 280 e sono stati impegnati come guide all’interno dei poli culturali proposti dal FAI a Reggio e nel territorio provinciale.

In particolare gli studenti sono stati impegnati nei seguenti siti:

Mattinate FAI per le scuole novembre 2015 presso il Museo San Paolo;

per le scuole novembre 2015 presso il Mostra “Mattia Preti dipinge San Sebastiano” nei mesi di novembre e dicembre del 2015 presso il Palazzo della Provincia;

nei mesi di novembre e dicembre del 2015 presso il Percorso di alternanza scuola-lavoro presso il M useo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria da marzo a giugno 2016

presso il M da marzo a giugno 2016 Percorso di alternanza scuola-lavoro presso la P inacoteca Civica di Reggio Calabria da gennaio a maggio 2016

presso la P da gennaio a maggio 2016 Giornate FAI di Primavera 20-21 marzo 2016 presso il Museo Metauros di Gioia Tauro;

presso il Stati Generali della Cultura 25 aprile-26 maggio 2016 presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria e presso il Museo Metauros di Gioia Tauro

Gli istituti scolastici coinvolti

Numerosi gli istituti scolastici coinvolti in città: i Licei Scientifici L. Da Vinci e A. Volta, il Liceo Artistico M. Preti/A. Frangipane, Liceo Classico T. Campanella, Liceo T. Gullì, Istituto Tecnico Econ. R. Piria, Istituto Istruz. Superiore A. Righi;

Per Gioia Tauro e Palmi: Istituto Istruz. Super.: F. Severi/M. Guerrisi di Gioia Tauro che comprende anche il Liceo Artistico Guerrisi di Palmi, Liceo Linguistico parificato Giovanni Paolo II di Gioia Tauro.

Preparati dai loro insegnanti, dal FAI e dall’ufficio didattico del Museo Nazionale di Reggio, gli studenti si sono impegnati a fare da guide a migliaia di visitatori: un grande impegno assolto dagli “Apprendisti Ciceroni” con preparazione ed entusiasmo e che ha raccolto molte lodi.

Gli attestati valgono come credito formativo

Gli attestati avranno valore di credito formativo e quindi saranno spendibili dagli studenti per il loro percorso didattico.

La Delegazione FAI di Reggio Calabria ringrazia i dirigenti scolastici, i docenti referenti del progetto e tutti coloro che con grande spirito di collaborazione, anche in questo anno accademico, hanno permesso, in sinergia con la nostra fondazione, la realizzazione di questa splendida esperienza formativa per gli studenti.