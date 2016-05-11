Al Palazzo della Cultura incontro sul cyberbullismo

La modernizzazione delle tecnologie e della comunicazione ed informazione mediatica, distorce i suoi usi attraverso forme di violenza psicologica e fisica. È un tema di attualità che coinvolge i giovani con il cyberbullismo, ma anche gli adulti con il Sex extortion, termini inglesi che definiscono l’estorsione sessuale e il bullismo, esercitato attraverso i sociale network ed i canali web. L’Associazione Sociologi Italiani, scende “on the road” ,scegliendo la strada della condivisione che abbatte la dimensione cattedratica, per condurre tra la gente ed esaltare la figura professionale del sociologo ,come partecipativo alle problematiche sociali, cercandone le soluzioni attraverso la condivisione e la comprensione delle devianze. Venerdì 13 maggio alle ore 16.00 presso il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi”, sul tema “Cyberbullismo,simbologia e comunicazione ” l’A.S.I. aprirà le porte ad una attività che sarà svolta in tutti gli ambiti disciplinari.

Sul tema relazioneranno il presidente Associazione Sociologi Italiani Antonio Latella, la vicepresidente Maria Rita Mallamaci, Natalia Cogliandro direttore sezione calabrese Associazione Nazionale Psicomotricisti funzionali, Felice Pietro Barreca, psicologo. L’incontro sarà moderato da Fulvio D’Ascola, sociologo della comunicazione e Portavoce della Deputazione Calabria dell’Associazione Sociologi Italiani . La simbologia ed il cyberbullismo,sono elementi identificativi di gruppi giovanili o di adulti che determinano violenza psicologica, attraverso l’uso di immagini delle vittime delle loro azioni. Sarà’ interessante scoprire tutti gli aspetti e le problematiche che riguardano il rapporto vittima psicologica -persecutore, per potere prevenire e combattere il bullismo a livello scolastico e sociale. Il seminario è incluso nel cartellone degli “Stati generali della Cultura 2016” organizzato dall’Assessorato alla Cultura e Legalità della Provincia di Reggio Calabria.