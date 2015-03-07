Al Panella-Vallauri il convegno “Bullismo e Violenza giovanile”

Conferenza della FIDAPA nell'Aula Magna dell'ITT Panella-Vallauri su bullismo e disagio giovanile, nell'ambito di un percorso con i licei Volta e Vinci

Oggi 7 marzo 2015, alle ore 10.00 nell’Aula Magna dell’ITT Panella-Vallauri, si terrà la Conferenza organizzata dalla FIDAPA sezione di Reggio Calabria, sul tema “Bullismo e Violenza giovanile”. Relatore sarà il neuropsichiatra Dott. Giuseppe Cartella, interverranno la Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Nucera e la Presidente della FIDAPA Signora Franca Tuccio.

La conferenza si inserisce in un più ampio percorso educativo avente ad oggetto la Dispersione scolastica e il disagio giovanile , a cui partecipano oltre l’’Istituto Industriale reggino, anche i Licei Scientifici Volta e Vinci .

Un approfondimento interessante che coinvolge da vicino il mondo della scuola, su una tematica che richiede, per la sua risoluzione, una seria riflessione delle istituzioni, delle famiglie ed in primis degli studenti stessi.