La IV edizione del Palizzi International Film Festival, in programma dal 9 al 12 agosto, si preannuncia ricca di ospiti di prestigio e grandi novità. Dopo lo straordinario successo registrato dalla kermesse cinematografica ionica nel triennio 2015/2017, la macchina organizzativa, con in testa il direttore artistico Giacomo Battaglia, è al lavoro da mesi per offrire al pubblico un prodotto sempre più qualitativo e coinvolgente.

Il concorso cinematografico per giovani registi

Quest’anno il palinsesto riserva ampio spazio a giovani registi e filmmaker, che avranno la possibilità di sprigionare il loro talento artistico attraverso un concorso cinematografico ideato e curato dall’associazione culturale “La Fenice”. E lo potranno fare visitando la sezione “Concorso” del sito https://piff18.wixsite.com/piff, dove troveranno il regolamento e le modalità di partecipazione. Sono tre le categorie in gara: 1) “Concorso Social”, categoria competitiva di opere cinematografiche a tematica sociale (le opere finaliste verranno pubblicate sul sito internet, sulla pagina Facebook e sul canale You Tube del Piff e, in base alla popolarità, si stilerà la classifica con il vincitore); 2) “Concorso Internazionale”, categoria competitiva di opere cinematografiche a tematica varia; 3) “Concorso Satira”, categoria competitiva di opere cinematografica a tematica comica. Per queste ultime due categorie, un’apposita giuria composta da personalità del mondo del cinema e dello spettacolo e rappresentanti del pubblico e dei giovani partecipanti alle attività del festival attribuiranno il premio finale. Prevista anche la sezione “Grande Cinema”, categoria non competitiva di opere cinematografiche di lungometraggio, cortometraggio e documentari che hanno partecipato a importanti festival internazionali o che hanno ricevuto particolari riconoscimenti da critica e pubblico;