Al Porto Bolaro apre il nuovo locale ‘Goosta-hamburger,aragosta e…’

di Laura Maria Tavella – Si chiama “Gooosta- hamburger, aragosta e…” il nuovo locale del centro commerciale Porto Bolaro; un progetto nato dalla collaborazione tra la Famiglia Falduto (proprietaria con altri Investitori del Centro), Coldiretti e una rosa di produttori ed etichette locali.

Goosta propone servizio al tavolo, con menù declinati in funzione delle diverse ore della giornata, e un’area a scaffali nella quale i clienti possono non solo trovare gli stessi prodotti utilizzati nei piatti che hanno appena gustato, ma scegliere gli ingredienti da far cucinare al momento. Si spazia dalla pasta alle conserve, dalle marmellate ai legumi secchi, dall’olio ai biscotti e alla frutta fresca, a seconda delle disponibilità di giornata e sempre nel rispetto della tipicità.E’ ricca anche la gamma di prodotti vinicoli, in rappresentanza delle cantine e dei vitigni della Calabria e delle regioni limitrofe, con possibilità di acquisto anche di vini e birre sfuse.