Al Premio Bottone d’Oro trionfano due reggini e una cosentina

Successo di pubblico a Crotone per la prima edizione del Premio Bottone d’oro per stilisti emergenti.

Organizzato dall’agenzia Delfino Blu di Mario Vitolo, la manifestazione ha portato sulla passerella le creazioni di ben undici stilisti emergenti provenienti da tutta Italia.

I vincitori delle tre categorie

Tre i vincitori per ciascuna delle categorie in gara: Daniela Casile, di Reggio Calabria, a cui e’ andato il premio per l’abito pret a porter, ispirato ai “Venti d’Oriente”, Pietro Monterosso, di Sant’Eufemia d’Aspromonte, per la sezione “cerimonia” dal tema “Il potere della donna” e Gabriella Santelli, di Cerisano, per la creazione del vestito da sposa tratto dalla collezione “Woman in black”.

Ai giovani stilisti un premio in denaro di 500 euro e il “Bottone d’oro”, il gioiello creato per l’ occasione dal Maestro Orafo Gerardo Sacco, presidente di Giuria.

A valutare le creazioni di moda stilisti, giornalisti ed esponenti del settore moda, per una manifestazione organizzata in partnership con Enzo La Rosa e Aldo De Maio di Fiera Expo Crotone.

Sulla passerella sei bellezze calabresi e siciliane che hanno indossato e presentato al pubblico le creazioni sartoriali dei concorrenti, in una kermesse presentata da Valeria Pellegrino e che ha anche registrato, nella giornata di sabato, la presenza di Giada Tropea, Miss Mondo Italia, pronta a lasciare la Calabria per Washington dove, a dicembre, si terranno le selezioni internazionali del concorso.

La serata in passerella e gli ospiti

Ad animare la serata la band “Mannarino” che dal 2013 riscalda i fan e il pubblico con le cover del celebre cantautore italiano coniugandole con l’intramontabile repertorio di Rino Gaetano.

Il Premio “Bottone d’oro” tornera’ nell’edizione del 2017 come appuntamento stabile per la valorizzazione dei talenti del settore moda, sempre nella citta’ di Crotone.