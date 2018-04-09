Esordio amaro per la Barbecue Vis Reggio Calabria nella serie di semifinale play off contro la Bim Bum Basket Rende. I bianco/amaranto hanno ceduto ai silani fra le mura amiche del PalaBotteghelle, perdendo già dopo gara-1 il vantaggio del fattore campo. Eppure l’inizio dei ragazzi di coach Polimeni era stato incoraggiante (19-15 il primo quarto), ma si è dimostrato solo un fuoco di paglia. Gli ospiti hanno preso il comando delle operazioni dal secondo periodo in poi, trascinati da un sontuoso Gaido in cabina di regia e dai frombolieri Bjegovic e Mirando, raggiungendo e conservando a lungo la doppia cifra di vantaggio. Sul finale Rizzieri e compagni hanno avuto una reazione d’orgoglio arrivando fino al -3 (69-72), ma Gaido con 5 punti in fila ha respinto il tentativo di rimonta dei reggini.

Giovedì si torna in campo per gara-2 ancora al PalaBotteghelle. Ci vorrà ben altra Vis per riportare la serie in equilibrio.

Questo il tabellino del match:

Barbecue Vis Reggio Calabria – Bim Bum Basket Rende 70-79

(19-15, 28-37, 51-62)

Barbecue Vis Reggio Calabria: Viglianisi 7, Barrile 8, Warwick 14, Skurdauskas 13, Lobasso 17, Spasojevic, Neri, Rizzieri 8, Soldatesca 3, Fazzari N.E., Mallamaci N.E. Martino N.E. Allenatore: Polimeni. Assistenti: D’Arrigo e Nusco.

Bim Bum Basket Rende: Gaido 15, Mirando 21, Bjegovic 24, Suraci 5, Cilento 3, Spadafora 8, Russo, Mazzuca 3, Tenuta N.E., Conte N.E. Allenatore: Arigliano.

Arbitri: Celia di Catanzaro e Cozzoli di Lamezia.