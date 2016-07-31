Al Roccella Fitwalking il premio ‘Camminare è vivere’ creato da Gerardo Sacco

Il 31 luglio, nell’ambito della quarta edizione del Roccella Fitwalking, sarà consegnato il premio “Camminare è vivere” creato dal maestro orafo Gerardo Sacco in sinergia con la Lilt, Lega italiana lotta ai tumori, sezione provinciale di Crotone.

Il premio, forgiato dalla maison di Sacco, rappresenta il connubio tra la la filosofia della Lega Tumori,

“Prevenire e’ Vivere” e quella dall’asd Calabria FitWalking – “Walking 4 Life” , denominazione utilizzata anche per caratterizzare il sito istituzionale dell’associazione .

L’idea di creare questo premio, alla sua prima edizione, nasce dalla volontà di dedicare per quest’anno attenzione alle realtà associative presenti sul territorio che con la loro presenza e la loro disponibilità contribuiscono a raggiungere importanti traguardi sociali. Il Roccella Fitwalking, la manifestazione, che ogni anno richiama migliaia di appassionati, coniuga salute , benessere, sport, cultura e solidarietà . Ogni gruppo di cammino iscritto ha, infatti, sposato una causa sociale legata a diverse finalità nei territori coinvolti. Il motto dell’iniziativa, infatti, è “Fare del Bene Facendosi del Bene Camminando” .

Anche Gerardo Sacco ha voluto dare il suo contributo. Da più di un anno il maestro orafo è impegnato al fianco della Lilt, Lega tumori, per sostenere la prevenzione oncologica. “La prevenzione oncologica – ha affermato Sacco – è l’unica arma vincente nella lotta ai tumori, promuoverla attraverso corretti stili di vita (in primis il camminare), sana alimentazione, lotta al tabagismo è importantissimo. Sono felice di poter dare il mio personale contributo a questa causa con la mia arte”.