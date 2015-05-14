Al Salone del Libro di Torino “Bergamotto.0…”

Il Salone Internazionale del Libro di Torino ospita Sabato 16 maggio 2015 la presentazione del volume: “Bergamotto.0, affermazione storica, scientifica e gastronomica”, edito dalla casa editrice reggina, Iiriti editore. Il prezioso volume illustra i risultati di una lunga ricerca, curata da una équipe di esperti che ha saputo riunire quanto fino ad oggi è stato scritto sull’agrume principe della Calabria.

Promosso dal dott.re Vittorio Caminiti, direttore dell’Accademia del Bergamotto di Reggio Calabria, il testo è ricco di interessanti saggi di storia, cultura, scienza, ricerca, medicina e gastronomia sul misterioso agrume calabrese, tipico esclusivamente delle piccole valli costiere che si estendono dalla punta più Sud d’Italia fino a Punta Stilo.

Ricco di un apparato fotografico d’eccellenza, realizzato da Stefano Mileto, il libro si avvale dei contribuiti di Pasquale Faenza, Conservatore di Beni Culturali e Storico dell’Arte, Salvatore Ragusa, del Dipartimento di Scienze Farmacologiche dell’Università Magna Grecia di Catanzaro, Vincenzo Mollace, Carolina Muscoli, Micaela Gliozzi, dell’Istituto per la Sicurezza degli Alimenti e la Salute di Catanzaro e poi ancora di scritti di Bruno Silvestrini, dell’Università La Sapienza di Roma, e del noto nutrizionista, Giorgio Calabrese.

Completa l’edizione una raffinata sequenza di ricette elaborate da Fabio Campoli, tra i più acclamati chef del panorama gastronomico internazionale. A presentare a Torino il volume reggino sarà l’assessore alla Cultura, alla Pubblica Istruzione e ai Rapporti con l’Università, del Comune di Reggio Calabria, Patrizia Nardi, convinta sostenitrice della valorizzazione di quello che si può considerare il più prezioso regalo che la natura ha donato alla città calabrese dello Stretto.

La presentazione del volume, prevista alle ore 21 nello stand 111 del Padiglione 39, sarà coadiuvata da Pasquale Faenza, autore della ricerca storica artistica sul bergamotto e da Stefano Mileto, responsabile delle fotografie che hanno reso Bergamotto.0, affermazione storica, scientifica e gastronomica, un libro prezioso oltre che utile e interessante grazie alla puntuale opera di ricerca e di selezione delle fonti.

La presentazione del volume al Salone del Libro di Torino, afferma l’assessore Nardi, deve considerarsi un importante passo di una programmazione ragionata sulla valorizzazione del bergamotto, adeguata alle eccezionali caratteristiche organolettiche del frutto stesso. Un segno concreto, dunque, per iniziare un percorso sinergico con il territorio, al fine di restituire al cosiddetto oro verde di Reggio Calabria il giusto peso e la dovuta considerazione a fronte dell’importanza rivestita nei secoli nei confronti dell’economia e della cultura dell’intera provincia di Reggio Calabria.