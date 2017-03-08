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Al ‘T.Campanella’ il convegno sul tema Hypergonar

Il Circolo Culturale L'Agorà organizza al Convitto Nazionale Tommaso Campanella una conferenza sul mondo letterario del cortometraggio

08 Marzo 2017 - 11:48 | di Pasquale Romano

Liceo Classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria, open day del 28 gennaio 2017

Sabato 11 marzo, presso la prestigiosa location del Convitto Nazionale Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza una conferenza sul tema „Hypergonar”. Tanti saranno gli aspetti che saranno oggetto di analisi della conversazione culturale sul mondo letterario del cortometraggio.

Convegno sul tema Hypergonar al Convitto Nazionale Tommaso Campanella di Reggio Calabria

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