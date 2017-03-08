Al ‘T.Campanella’ il convegno sul tema Hypergonar
Il Circolo Culturale L'Agorà organizza al Convitto Nazionale Tommaso Campanella una conferenza sul mondo letterario del cortometraggio
08 Marzo 2017 - 11:48 | di Pasquale Romano
Sabato 11 marzo, presso la prestigiosa location del Convitto Nazionale Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza una conferenza sul tema „Hypergonar”. Tanti saranno gli aspetti che saranno oggetto di analisi della conversazione culturale sul mondo letterario del cortometraggio.
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