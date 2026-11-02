Volley Serie A2 Credem, Polimeni: ‘Sconfitta con onore. Il nostro percorso è quello giusto’

Prima sconfitta assoluta per gli amaranto, ma ancora una volta a testa alta. La Domotek Volley esce dal campo del Grottazzolina con un 3-1 che lascia “un leggero amaro in bocca”, come ammesso dal coach Antonio Polimeni nel dopo gara. Terza uscita stagionale, terza prestazione di carattere per i reggini, che anche sul difficile parquet di un team reduce da un biennio in Superlega hanno lottato su ogni pallone.

“Anche in questa occasione abbiamo affrontato la gara sempre con piglio, sempre lottando. In qualche momento la formazione di casa ha fatto valere indubbiamente le proprie qualità, ma ci sono tante belle cose da riportare da questa trasferta“.

Polimeni non nasconde un pizzico di rammarico per le occasioni mancate: “Peccato perché potevamo veramente andare a punti e avremmo fatto un’impresa in un campo difficile, con spalti pieni e contro una squadra che di questa categoria ha veramente ben poco“.

Il tecnico fa poi i complimenti agli avversari: “Faccio i complimenti a Grotta per la vittoria, che in relazione alla qualità dei suoi giocatori e all’esperienza nei momenti importanti ha prevalso. Sono d’accordo: quando una squadra vince ha sempre meritato. Noi abbiamo meritato di perdere 3-1, Grotta ha meritato di vincere 3-1. Ma ci teniamo stretta la prestazione“.

Nel corso del match, Polimeni ha pescato dalla panchina uomini come Iervolino e Asteriti, capaci di dare manforte e qualità: “I ragazzi si sono fatti trovare pronti nel momento. Hanno portato soluzioni in un contesto non semplice, che però ci aiuta a raccogliere indicazioni in vista di un campionato che sarà così sempre: andare a lottare su ogni campo“.

Un campionato che si preannuncia equilibrato e difficile: “Mai più come quest’anno, mai di più. È un campionato tosto, livellato. A parte Grotta, che a mio avviso emerge rispetto agli altri, sarà dura in ogni campo poter vincere sette partite. Le prime giornate lo hanno dimostrato: non c’è nulla di scontato“.

Il coach sottolinea la profondità del suo roster: “Un allenatore senza qualità in panchina non può far nulla. In realtà io ho tanti giocatori che da un momento all’altro possono entrare e risolvere situazioni, come è avvenuto nelle prime due giornate. Mi tengo stretti i miei ragazzi, mi tengo stretta la prestazione e continuiamo a lavorare con entusiasmo. Non siamo contenti del risultato, perché saremmo bugiardi a dirlo – conclude Polimeni –, ma sicuramente questa prestazione ci indica che il nostro percorso è quello giusto“.