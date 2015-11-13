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Al Teatro della Girandola lo spettacolo ‘Ed io intanto mi incanto’

Il clown Fragolino tra bolle di sapone e storie di fantasia nel secondo appuntamento della rassegna Teatro Ragazzi

13 Novembre 2015 - 18:39 | di Vincenzo Comi

Locandina dello spettacolo Ed io intanto mi incanto dei Pagliacci Clandestini

Il Teatro della Girandola promuove per il prossimo fine settimana 14/15 novembre, lo spettacolo dal titoloEd io intanto mi incanto”. Lo spettacolo è il secondo appuntamento della rassegna Teatro Ragazzi, andrà in scena nei giorni sabato 14 novembre alle ore 18:00, in replica domenica 15 novembre alle ore 18:00.

Spettacolo “Ed io intanto mi incanto

Tra bolle di sapone e storie sempre diverse, Fragolino è il clown capace di conquistare il cuore di ogni bambino. Con le parole e i gesti costruisce un mondo di fantasia in cui distendersi e ridere, partecipare e inventare, tutti insieme. E così quello che sembra uno spettacolo per i più piccoli si trasforma in una magia per ogni età, ognuno perso a sognare a occhi aperti nel mondo spensierato e magico di Fragolino.

Per informazioni 3207042460 – info@pagliacciclandestini.it
Teatro della Girandola
Indirizzo: via Muratori 2/C, Reggio di Calabria

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