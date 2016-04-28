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Al Teatro della Girandola lo Spettacolo ‘InCoscienza’

Al Teatro della Girandola va in scena InCoscienza, tre personaggi per raccontare le contraddizioni dell'animo umano: repliche il 29 e il 30 aprile alle 21

28 Aprile 2016 - 08:11 | di Vincenzo Comi

Valerio Strati, autore e interprete dello spettacolo InCoscienza

Il Teatro della Girandola, per la rassegna “Il vento che muove”, promuove venerdì 29 aprile ore 21:00 e in replica sabato 30 aprile ore 21:00 lo spettacolo dal titoloInCoscienza”.

Spettacolo InCoscienza
è scritto e interpretato da Valerio Strati
Regia Sandro Dieli
Produzione Carro di Tespi e Teatro alla Guilla
Coscienza o Incoscienza?
Tre personaggi diversi per raccontare la profondità e le contraddizioni dell’animo umano. Un giovane studente, un killer della mafia e un omosessuale nevrotico accomunati da un impulso omicida. Un’analisi schietta che tocca differenti corde dell’animo. La ragione dei personaggi prova a dare un senso a ciò che è contrario alla morale e alle leggi dell’uomo: uccidere.
Durata: 40 minuti.

E’ consigliata la prenotazione 3207042460
oppure info@pagliacciclandestini.it
Teatro della Girandola
Via Muratori 2/C
Reggio Calabria

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