Al Teatro della Girandola lo Spettacolo ‘InCoscienza’

Il Teatro della Girandola, per la rassegna “Il vento che muove”, promuove venerdì 29 aprile ore 21:00 e in replica sabato 30 aprile ore 21:00 lo spettacolo dal titolo “InCoscienza”.

Spettacolo InCoscienza

è scritto e interpretato da Valerio Strati

Regia Sandro Dieli

Produzione Carro di Tespi e Teatro alla Guilla

Coscienza o Incoscienza?

Tre personaggi diversi per raccontare la profondità e le contraddizioni dell’animo umano. Un giovane studente, un killer della mafia e un omosessuale nevrotico accomunati da un impulso omicida. Un’analisi schietta che tocca differenti corde dell’animo. La ragione dei personaggi prova a dare un senso a ciò che è contrario alla morale e alle leggi dell’uomo: uccidere.

Durata: 40 minuti.

E’ consigliata la prenotazione 3207042460

oppure info@pagliacciclandestini.it

Teatro della Girandola

Via Muratori 2/C

Reggio Calabria