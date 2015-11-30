Al Teatro della Girandola lo spettacolo ‘Sapori &Parole’

Prossimo appuntamento al Teatro della Girandola per la rassegna “Il vento che muove” venerdì 4 dicembre alle 21:00 in replica sabato 5 alle 21:00 lo spettacolo “SAPORI & PAROLE” focus su la Sicilia con Maria Marino, Renata Falcone e Maria Gurnari.

Uno spettacolo tra musica e letteratura

Uno spettacolo poliedrico tra musica e letteratura, che presta la voce, in questa tappa del nostro percorso di ricerca, alla Sicilia. Durante la serata si potrà ascoltare fine letteratura e canti della tradizione popolare siciliana. Un viaggio sensoriale che spazierà dai canti della tradizione popolare siciliana fino alla nostra contemporanea e amata “cantantessa” catanese. Dal commissario Montalbano al brano dell’Eneide dedicato ad Encelado, mito sepolto sotto le ceneri del maestoso vulcano che abbiamo la fortuna di poter ammirare anche dalle nostre sponde.

Dai colori e il gusto ricco della caponata alla semplicità e al valore morale del pane. Dal godimento della bellezza all’amarezza per una terra che ha, come la nostra, purtroppo ancora bisogno di eroi come Don Pino Puglisi. Si scopriranno affinità e contrasti, ma soprattutto si sperimenterà un modo “altro” di avvicinare il teatro al pubblico e viceversa. L’idea è quella di far incontrare il teatro in luoghi più intimi e che non richiamino la rappresentazione; luoghi alternativi dove, attraverso l’ascolto, la visione e la partecipazione attiva del pubblico, il teatro si fonda con l’evento, con la festa. Sarà un’occasione per stare insieme, divertirsi e riflettere. In scena tre artiste diverse per formazione e istinto, ma capaci di dialogo e interazione, che stanno sperimentando un linguaggio diverso per parlarsi e per comunicare con il pubblico.

Prenotazioni e informazioni

E’ consigliata la prenotazione. Per informazioni 3207042460 – info@pagliacciclandestini.it

Teatro della Girandola

Indirizzo: via Muratori 2/C, Reggio di Calabria