Al ‘Telesio’ di Cosenza l’Erasmus Plus Creative Teachers and students

Il Liceo Classico Telesio di Cosenza ospita dal 5 al 9 febbraio 20 docenti e presidi di Grecia, Lituania e Turchia per il progetto Erasmus Plus

Si incontreranno tra il 5 ed il 9 febbraio le varie delegazioni dell’Erasmus Plus CREATIVE TEACHERS AND STUDENTS coordinato dal Liceo Classico ‘Telesio’ di Cosenza per discutere del progetto in corso.

Ospiti da Grecia, Lituania e Turchia

La professoressa Catia Mele, Erasmus Plus Coordinator, ha dichiarato: «Il Liceo ‘Telesio’ ospiterà 20 tra professori e presidi di licei provenienti dalla Grecia, dalla Lituania e dalla Turchia, che avranno modo di confrontarsi con il nostro sistema scolastico e di continuare il lavoro di scambio di buone pratiche. In particolare, in questo secondo incontro, quelle relative alla didattica della lingua straniera.

Il tema del progetto di partenariato strategico – ha continuato la professoressa – è infatti quello di individuare, attraverso una serie di questionari indirizzati agli studenti dei cinque licei, cosa sia la creatività per gli studenti e quali siano le attività creative da proporre. Google Drive ci permette di lavorare sul campo e di analizzare velocemente i dati che ci arrivano dai nostri studenti anche a livello transnazionale. Inoltre, la piattaforma e-Twinning, verrà spiegata a studenti e professori dai nostri colleghi stranieri che la adoperano da tempo. La didattica creativa, relativamente alla lingua straniera, con uso delle TIC, verrà presentata attraverso lezioni-tipo proposte dal nostro dipartimento di lingue e dai nostri colleghi partner. Non mancheranno visite guidate nei luoghi storici della nostra città e della nostra regione».

Il Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni, entusiasta ha così commentato: «E’ l’ennesima conferma di quanto la nostra scuola sia inserita a livello internazionale e di quante opportunità di crescita e di formazione riusciamo quotidianamente a proporre ai nostri studenti.

Il Liceo Classico ‘Telesio’ oggi, grazie all’impegno di quanti quotidianamente si impegnano nella realizzazione di un importante ed ambizioso progetto di scuola, è riconosciuto come centro di eccellenza anche a livello internazionale. Sono convinto – ha concluso il Dirigente – che solo dal confronto con gli altri, con le altre culture, con il mondo che cambia, riusciremo a garantire ai tanti studenti che si affidano a noi con tante speranze una formazione concreta e spendibile nel mondo di oggi, cercando di coniugare sempre la bellezza e la profondità della tradizione classica alla modernità».