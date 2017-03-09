Al via i casting di X Factor in Calabria

X Factor, il popolarissimo talent show, arriva in Calabria, più precisamente a Crotone!

Il 26 marzo infatti approderà a Piazza Pitagora “X Factor on the road” per selezionare aspiranti cantanti per la trasmissione, dando la possibilità dunque ai tanti talenti calabresi di dimostrare il proprio valore.

“L’assessorato ha colto positivamente la proposta in quanto la presenza per il casting di una delle più importanti trasmissioni del panorama dello spettacolo italiano è sicuramente elemento di positività per la città – recita una nota stampa – Naturalmente l’assessorato si prepara ad ospitare anche giovani e artisti da tutta la Calabria alla tappa crotonese di X Factor, certi che il prossimo 26 marzo sarà la festa della musica, dei giovani ed una ulteriore occasione di socializzazione e di positività per l’immagine della città”.