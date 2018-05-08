Venerdì 18 maggio al PalaCalafiore Italia-Australia di volley: prezzi, riduzioni, promozioni per scuole e società, e dove si comprano i biglietti

Il grande appuntamento con la pallavolo internazionale è alle porte. Venerdì 18 maggio alle ore 18:00 al PalaCalafiore, vero e proprio tempio dello sport reggino, si disputerà un’amichevole di assoluto spessore. La nazionale maschile di volley guidata da Gianlorenzo Blengini sfiderà l’Australia.

Un evento che manca da quasi 10 anni e che torna in riva allo Stretto dopo il match Italia – Serbia del 2009.

Un’amichevole in preparazione al Mondiale

Italia – Australia è un’amichevole di preparazione all’imminente campionato mondiale, la Volleyball League, fino a qualche mese fa World League. Un evento sportivo di carattere internazionale che coinvolgerà l’intera città.

Un’occasione perfetta per riempire finalmente il PalaCalafiore, non dimentichiamo infatti che la pallavolo è il secondo sport dopo il calcio per numero di tesserati, praticanti e società e a Reggio sono davvero tanti gli amanti di questo sport.

Come acquistare i biglietti

Ma come è possibile acquistare i biglietti per partecipare all’evento? E quali le diverse tipologie?

Biglietto intero:

Curva € 5,00

Tribuna numerata: € 10,00

Part. centrale: € 15,00

Biglietto ridotto (dai 6 agli 11 anni):

Curva € 3,00

Tribuna numerata € 5,00

Part. centrale € 10,00

Promozioni per scuole, società sportive e gruppi

Sarà inoltre possibile usufruire di speciali promozioni per scuole e società sportive ed altre per gruppi.

Ogni 12 biglietti acquistati al prezzo “intero”, 2 saranno in omaggio.

Un vero e proprio invito per la cittadinanza reggina a partecipare ad un così importante evento sportivo che vede protagonista la nostra città.

Sarà possibile acquistare i biglietti dell’evento presso il CT FIPAV Reggio Calabria in Via Sbarre Centrali n.359 e presso i punti vendita Viva Ticket. Cosa aspettate? Il volley nazionale vi aspetta!