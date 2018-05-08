Countdown per Italia – Australia. Qui tutte le info biglietti per seguire la Nazionale di volley
Venerdì 18 maggio al PalaCalafiore Italia-Australia di volley: prezzi, riduzioni, promozioni per scuole e società, e dove si comprano i biglietti
08 Maggio 2018 - 14:09 | di Eva Curatola
Il grande appuntamento con la pallavolo internazionale è alle porte. Venerdì 18 maggio alle ore 18:00 al PalaCalafiore, vero e proprio tempio dello sport reggino, si disputerà un’amichevole di assoluto spessore. La nazionale maschile di volley guidata da Gianlorenzo Blengini sfiderà l’Australia.
Un evento che manca da quasi 10 anni e che torna in riva allo Stretto dopo il match Italia – Serbia del 2009.
Un’amichevole in preparazione al Mondiale
Italia – Australia è un’amichevole di preparazione all’imminente campionato mondiale, la Volleyball League, fino a qualche mese fa World League. Un evento sportivo di carattere internazionale che coinvolgerà l’intera città.
Un’occasione perfetta per riempire finalmente il PalaCalafiore, non dimentichiamo infatti che la pallavolo è il secondo sport dopo il calcio per numero di tesserati, praticanti e società e a Reggio sono davvero tanti gli amanti di questo sport.
Come acquistare i biglietti
Ma come è possibile acquistare i biglietti per partecipare all’evento? E quali le diverse tipologie?
Biglietto intero:
- Curva € 5,00
- Tribuna numerata: € 10,00
- Part. centrale: € 15,00
Biglietto ridotto (dai 6 agli 11 anni):
- Curva € 3,00
- Tribuna numerata € 5,00
- Part. centrale € 10,00
Promozioni per scuole, società sportive e gruppi
Sarà inoltre possibile usufruire di speciali promozioni per scuole e società sportive ed altre per gruppi.
Ogni 12 biglietti acquistati al prezzo “intero”, 2 saranno in omaggio.
Un vero e proprio invito per la cittadinanza reggina a partecipare ad un così importante evento sportivo che vede protagonista la nostra città.
Sarà possibile acquistare i biglietti dell’evento presso il CT FIPAV Reggio Calabria in Via Sbarre Centrali n.359 e presso i punti vendita Viva Ticket. Cosa aspettate? Il volley nazionale vi aspetta!
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