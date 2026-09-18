Vigor Lamezia-Reggina: come facilmente prevedibile, settore ospiti sold out, ma…

I tifosi della Reggina hanno sempre dimostrato grande attaccamento alla squadra, seguendola in trasferta anche con numeri importanti. A maggior ragione in questo momento, con gli amaranto protagonisti di un avvio di stagione perfetto e primi in classifica a punteggio pieno dopo tre giornate. All’apertura della prevendita era stata ipotizzata una vera e propria invasione e la risposta della tifoseria non si è fatta attendere. In pochi giorni è arrivato il sold out del settore ospiti (700 circa).

Va però precisato che il tutto esaurito riguarda il settore riservato ai sostenitori della Reggina, mentre resta ancora disponibilità per la gradinata dove comunque i tifosi reggini potranno acquistare il biglietto.