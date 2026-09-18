Serie D, esclusione: dal TFN arrivano le motivazioni, ma il Fasano non intende mollare

Sono arrivate le motivazioi che hanno prodotto l’esclusione dal campionato di serie D del Fasano. La società ha fatto sapere che non intende arrendersi, anticipando che andrà avanti con i ricorsi. In pratica il Tfn ha bocciato il ricorso ritenendo legittima l’esclusione della società pugliese perché, da quanto si legge nelle motivazioni, resta non rispettato un requisito fondamentale: la tassa d’iscrizione. La Reggina è spettatrice interessata e resta alla finestra, attende che la questione si concluda, per poter tesserare il giovane portiere Piras.

Il comunicato del Fasano

“Giunte le motivazioni riguardo il ricorso respinto dal Tribunale Federale, l’US Città di Fasano, ribadisce la ferma volontà di proseguire nella battaglia per la difesa delle proprie ragioni, confermando che, nei primi giorni della prossima settimana, sarà presentato, tramite lo Studio Legale Grassani, il ricorso alla Corte d’Appello della FIGC”.