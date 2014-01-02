Al via domani al PalaBotteghelle le Final Four di Coppa Italia di Calcio a 5

I locali della Delegazione provinciale Lnd siti nei pressi di piazza S.Agostino, a Reggio Calabria, hanno ospitato la conferenza stampa di presentazione delle Final Four di Coppa Italia maschile e femminile di Calcio a 5, in programma domani e dopodomani al Palabotteghelle. Vi hanno preso parte il presidente regionale del Coni, Mimmo Praticò, il presidente del Comitato regionale LND, Saverio Mirarchi, il consigliere nazionale Divisione Calcio a 5, Piero Praticò, i responsabili regionale e provinciale del settore Calcio a 5, Giuseppe Della Torre e Domenico Arena, il vicepresidente della Polisportiva Futura Motta San Giovanni (cui è stata affidata la gestione dell’evento), Filiberto Mallamaci e il direttore generale della Vis (società concessionaria del PalaBotteghelle), Luigi Di Bernardo. Ha moderato il giornalista Giuseppe Praticò del sito Calabriafutsal.it, che coprirà integralmente l’evento con la diretta streaming di tutte le partite.“Quando è stata proposta Reggio Calabria per la Final Four – ha detto Mirarchi – non abbiamo esitato un attimo nel prendere la decisione. Reggio ha grande fame di sport e ha sempre risposto bene a questo tipo di manifestazioni”. Piero Praticò ha portato i saluti della Divisione nazionale Calcio a 5 e del presidente Tonelli, mentre sia Della Torre che Arena hanno sottolineato come il movimento calabrese del Calcio a 5 sia in forte crescita. Per Mimmo Praticò, presidente del Coni, “fare sport a Reggio non è facile, ma si sta facendo il possibile affinchè la situazione si normalizzi al più presto”, Di Bernardo ha garantito la disponibilità futura del PalaBotteghelle per altri eventi del genere, Mallamaci ha voluto ringraziare il CR Calabria per l’opportunità data alla propria società di organizzare l’evento.

Il programma prevede domani (a partire dalle 14.30) le semifinali femminili e maschili e dopodomani (a partire dalle 15) le finali.