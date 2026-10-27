Reggio, Mario Biondi in concerto al Cilea: vent’anni di soul e jazz

Ad accompagnare Biondi sul palco ci sarà una formazione di musicisti di alto livello

Il 23 novembre Mario Biondi sarà in concerto al Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, per una tappa speciale del tour che celebra i vent’anni di una carriera internazionale tra soul, jazz ed eleganza musicale.

La ricorrenza segna un percorso artistico straordinario, iniziato nel 2006 con il successo di This Is What You Are, brano contenuto nell’album Handful of Soul. Da allora, il crooner siciliano ha conquistato il pubblico di oltre 50 Paesi, ottenendo certificazioni Oro e Platino e collaborando con protagonisti della scena musicale internazionale.

Il live al Cilea e il primo album in italiano

Il live al Cilea sarà l’occasione per ripercorrere i brani più amati del suo repertorio, insieme a nuovi arrangiamenti pensati per valorizzare il suo inconfondibile timbro vocale e le raffinate sonorità soul-jazz. Il tour accompagna anche l’uscita di Prova d’autore, il primo album in italiano dell’artista, composto da venti tracce che ne mettono in luce le qualità di interprete, autore, compositore, arrangiatore e produttore.

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Ad accompagnare Biondi sul palco ci sarà una formazione di musicisti di alto livello, con il Maestro Antonio Faraò al pianoforte, tra i nomi di spicco del jazz italiano a livello internazionale. Con lui, Massimo Greco, Matteo Cutello, Giovanni Cutello, Ameen Saleem, Devid Florio e, a rotazione, i batteristi David Haynes, Nicolas Viccaro o Francesca Remigi.

Le collaborazioni e i biglietti per il concerto

In vent’anni di carriera, Mario Biondi ha condiviso il palco e collaborato con artisti del calibro di Gregory Porter, Incognito, Earth, Wind & Fire, Burt Bacharach, Al Jarreau e Sarah Jane Morris, oltre che con importanti nomi della musica italiana.

Il concerto di Reggio Calabria si preannuncia così come un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica dal vivo: una serata all’insegna della classe, del ritmo e delle atmosfere avvolgenti che hanno reso Mario Biondi una delle voci più riconoscibili del soul-jazz internazionale.

I biglietti sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di prevendita abituali.