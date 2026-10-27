Sciopero generale Cgil in Calabria. Trotta: ‘Cinque le piazze coinvolte’

"Una presa di posizione necessaria - spiega il Segretario Generale Cgil Calabria - per protestare e contestare le politiche economiche e sociali del governo Meloni"

Anche la Calabria il 20 novembre si fermerà per lo sciopero generale nazionale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati indetto dalla Cgil.

«Una presa di posizione forte ma necessaria – spiega il Segretario Generale Cgil Calabria Gianfranco Trotta – per protestare e contestare le politiche economiche e sociali del governo Meloni e chiedere un cambiamento radicale delle priorità del Paese».

«In Calabria saranno cinque le piazze coinvolte dalle manifestazioni – aggiunge -. Abbiamo scelto di essere presenti in più territori per dare spazio e fiato a tutti i cittadini e i lavoratori che portano addosso un fardello sempre più pesante. Dal caro vita, al lavoro misero e precario, fino ad una sanità pubblica ormai distrutta e uno Stato Sociale inesistente, la Calabria è tra le regioni che pagano lo scotto più alto».

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Le critiche al governo: armi, salari e autonomia differenziata

«Questo Governo continua a investire in armi, anziché aumentare le risorse su scuola, sanità pubblica, salari o sui bisogni. La protesta degli autotrasportatori e degli agricoltori del Sud ha sollevato temi importanti e smontato il racconto di un paese che sembra avere come unico problema l’immigrazione. Lo sciopero generale del 20 novembre parte dal Paese reale», dice il Segretario.

«Mentre aumenta il costo della vita – commenta Trotta – diminuiscono le tutele e si allargano le disuguaglianze. L’autonomia differenziata non va nella direzione di un Paese unito e coeso ma, al contrario, accentuerà i divari. L’accelerazione impressa dal Governo, con la firma delle preintese, se portata a compimento, finirebbe per spaccare il Paese, mettendo in discussione i principi fondamentali su cui si fonda la nostra Costituzione».

«L’inflazione degli ultimi anni ha eroso il potere d’acquisto e i salari non sono sufficienti. Le misure adottate dal governo non bastano a contrastare un impoverimento che riguarda anche chi ha un’occupazione stabile. La Cgil – sottolinea – sostiene i rinnovi dei contratti collettivi, pubblici e privati, affinché consentano non soltanto di recuperare quanto perso con l’inflazione, ma anche di aumentare realmente i salari».

Sanità, giovani e Sud: l’invito a scendere in piazza

«Vivere in Calabria significa anche pagare il ticket sanitario più alto d’Italia, nonostante fare una visita medica significhi attendere anche anni! Ma non solo, gli ultimi dati Gimbe ci dicono che l’assistenza territoriale continua a rimanere sotto la soglia minima di garanzia. Una situazione drammatica che non può continuare ad essere relegata ai margini», aggiunge Gianfranco Trotta.