Calciomercato: il difensore Bruno si libera dalla Nissa. La Reggina cerca il sostituto di Domenico Girasole

La motivazione che ha portato alla separazione è un forte indizio

La Nissa dopo la sconfitta contro il Sambiase dice quasi definitivamente addio alla possibilità di poter recuperare terreno rispetto alla parte alta della classifica. Questa mattina il presidente Giovannone ha parlato di una squadra che ormai deve solo ed esclusivamente pensare alla salvezza e con gli obiettivi che cambiano, iniziano le prime mosse anche in uscita. Il primo a chiedere la risoluzione contrattuale è il difensore Luca Bruno, accontentato immediatamente dalla società:

Il comunicato

“La NISSA F.C. comunica che il calciatore Luca Bruno ha chiesto la risoluzione consensuale per poter approdare in altra squadra ed è stato accontentato dalla Nissa. Ringraziamo Luca Bruno per l’attività svolta con noi e gli auguriamo un in bocca al lupo per il proseguimento della carriera calcistica”.

Una situazione quest’ultima seguita molto attentamente dalla Reggina che, dopo la richiesta di Domenico Girasole di poter essere liberato per approdare in serie C, è alla ricerca di un difensore esperto che possa sostituirlo. Seguiranno sviluppi nelle prossime ore.

fonte foto: pagina facebook Nissa