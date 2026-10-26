Mense scolastiche, a Reggio, l’assessore Iatì: ‘Nuova Commissione e menu certificato dall’Asp’

Dopo settimane di polemiche, segnalazioni e controlli, il servizio di refezione scolastica a Reggio Calabria entra in una nuova fase. La regolarizzazione dei refettori, il nuovo menù certificato dall’Asp e l’insediamento della Commissione Mensa sono le principali novità illustrate dall’assessore all’Istruzione Filomena Iatì, intervenuta oggi, 26 ottobre, durante un punto stampa insieme al sindaco Francesco Cannizzaro.

Un’occasione per ripercorrere le difficoltà incontrate dall’amministrazione in questi mesi (a causa di una complicata eredità ricevuta) e spiegare il ruolo del nuovo organismo di controllo.

Iatì: “Eravamo molto preoccupati all’inizio di quest’anno scolastico”

L’assessore è tornata sulle criticità riscontrate prima dell’avvio del servizio, sottolineando il lavoro svolto per rendere utilizzabili e regolari i refettori scolastici.

“L’ho già raccontato, eravamo molto preoccupati all’inizio di quest’anno scolastico, pensavamo che avremmo avuto diverse difficoltà nell’avvio della mensa nelle scuole”.

Determinante, secondo Iatì, è stata la collaborazione tra gli uffici comunali, l’assessore Marino e l’Azienda sanitaria provinciale.

“Siamo riusciti, insieme anche al collega Demetrio Marino, che ringrazio, a sistemare quelli che sono i refettori all’interno di ogni struttura scolastica e quindi a fare in modo che la DITEPi, attraverso il SUAP, potesse presentare le varie scia e che queste certificazioni poi siano state autorizzate dall’ASP”.

Un lavoro che ha consentito di arrivare anche alla definizione del nuovo menù scolastico, che entrerà in vigore dal prossimo 2 novembre.

L’assessore ha evidenziato come, secondo quanto riferito dall’amministrazione, per la prima volta a Reggio Calabria i bambini potranno usufruire di un menù voluto e certificato dall’Asp, “con la quale c’è stata un’attività di colloquio continuo per garantire questa situazione di regolarità”.

Commissione Mensa, eletta presidente la professoressa Vacalebre

Tra le principali novità annunciate dall’assessore c’è l’insediamento della Commissione Mensa, avvenuto la scorsa settimana, con la partecipazione di rappresentanti delle scuole, genitori ed esperti del settore alimentare.

“È stata eletta presidente la professoressa Vacalebre e segretario la professoressa Livida, che in questo caso è però un genitore”. Iatì ha illustrato anche la composizione dell’organismo e le modalità con cui si è svolta la prima riunione.

“La prima commissione è stata presieduta dal responsabile del servizio mensa che è il dipendente Gallo del settore istruzione ed è composta praticamente da un docente effettivo per ogni istituto comprensivo e un sostituto, un genitore effettivo e un sostituto, l’assessore partecipa di diritto”.

Un ruolo importante sarà svolto anche dalle figure specialistiche indicate dall’Azienda sanitaria provinciale.

L’assessore ha infatti confermato la presenza del dottor Giuffre, tecnologo alimentare, e del dottor Fortunio, medico nutrizionista, chiamati a fornire il proprio contributo tecnico alle attività della Commissione. Un organismo che Iatì ha definito “di controllo ma di supporto all’attività dell’amministrazione”.

Controlli nelle mense, Iatì: “Ho invitato la Commissione a riunirsi più spesso”

L’assessore ha espresso soddisfazione per il clima di collaborazione emerso durante la prima riunione, ribadendo la volontà di coinvolgere attivamente genitori e insegnanti nel monitoraggio del servizio di refezione.

“Mi fa piacere descrivere quello che è l’atteggiamento positivo e propositivo che si è creato all’interno della Commissione Mensa, che ho invitato comunque a riunirsi più spesso per sollevare eventuali criticità”.

Un ultimo chiarimento ha riguardato le modalità operative della Commissione e il rapporto con gli uffici comunali. “Abbiamo precisato proprio questo, tutte le attività che la commissione mensa dovrà svolgere le dovrà fare di concerto e previa comunicazione al settore competente del settore istruzione”.

La Commissione Mensa sarà dunque chiamata ad affiancare il Comune nel controllo del servizio, con il coinvolgimento diretto delle famiglie, del personale scolastico e degli esperti sanitari.

Dopo le criticità delle prime settimane, l’attenzione si sposta ora sull’applicazione del nuovo menù e sull’effettiva capacità della Commissione di individuare e segnalare eventuali disservizi.