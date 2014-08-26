Al via i “Tesori del Mediterraneo”
Conferenza stampa a Palazzo Foti per illustrare gli eventi dei quattro giorni sul Lungomare Falcomatà: stand, regata tra le Rade dei Giunchi e delle Mura Greche e spettacoli serali
26 Agosto 2014 - 12:36 | di Redazione
Martedí 26 Agosto, alle ore 11,00 presso la Sala Biblioteca – Palazzo FOTI (Provincia di Reggio Calabria), alla presenza delle autorità Regionali, Provinciali e Comunali, di importanti ospiti e degli organi di informazione, verranno illustrati nel dettaglio i numerosi eventi che si susseguiranno nei quattro giorni previsti per questa edizione.
L’Associazione “Nuovi Orizzonti” attraverso i suoi rappresentanti, presenterà le novità della kermesse che dal 28 al 31 Agosto trasformerà il Lungomare Falcomatà e l’Arena Ciccio Franco. Stand promozionali ed espositivi; entusiasmante Regata nel tratto di mare tra la Rada dei Giunchi e la Rada delle Mura Greche, un bacino di gara dove, come di consuetudine, sisfideranno, sulle inconfondibili imbarcazioni dalle fogge greco-romane, gli equipaggi provenienti da varie parti d’Italia; spettacoli serali all’Arena Ciccio Franco.
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