Al via il concorso Fotografico ‘I colori della moda mediterranea’

“La moda non è qualcosa che esiste solo negli abiti. La moda è nel cielo, nella strada, la moda ha a che fare con le idee, il nostro modo di vivere, che cosa sta accadendo.” (Coco Chanel)

In occasione della manifestazione “I Tesori del Mediterraneo”, in programma dal 26 al 30 agosto 2015 e che si svolgerà sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, si bandisce un concorso fotografico dal titolo “I colori della moda mediterranea”.REGOLAMENTO

Tema del concorso: Il concorso vuole far emergere il rapporto fra moda e cultura mediterranea all’interno dell’evento “I Tesori del Mediterraneo”. Il soggetto dovrà essere uno dei tesori della manifestazione: – La Cittadella del Mediterraneo (stand promozionali) – La Regata del Mediterraneo – Le miss del concorso nazionale “La Venere del Mediterraneo” durante le uscite diurne, le prove o gli spettacoli – Gli spettacoli serali.Requisiti di partecipazione: La partecipazione al concorso è aperta a tutti.

Le foto possono essere presentate solo dall’autore, il quale, candidando le foto, dichiara e garantisce di possedere tutti i diritti sull’opera, che non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente. L’autore, candidando le proprie foto, libera contestualmente l’Organizzazione da tutte le responsabilità di qualsivoglia natura. I fotografi interessati dovranno accreditarsi tramite l’invio di un e-mail all’indirizzo info@nuovi-orizzonti.eu con l’indicazione dei propri dati e un recapito di cellulare.

Il concorso sarà valido con la partecipazione di almeno sei persone. Modalità di partecipazione: La partecipazione è del tutto gratuita. Le fotografie dovranno essere consegnate presso lo stand dell’Associazione Nuovi Orizzonti, posto all’interno della Cittadella, ogni sera dalle ore 18 alle 19, per essere esposte al pubblico. Non verranno presi in considerazione lavori consegnati successivamente alla data e all’ora indicate.

Ogni partecipante deve consegnare tre fotografie, stampate su carta di dimensioni cm. 30×40, indicando titolo, luogo e data di esecuzione. Tutte le altre fotografie scattate, relative alla manifestazione, dovranno essere inserite in un cd e consegnate entro la mezzanotte di domenica 30 agosto 2015 presso lo stand dell’Associazione Nuovi Orizzonti.

Concessione diritti: Il partecipante, per tutte le foto inviate, concede agli Organizzatori i diritti d’uso irrevocabili e a tempo indeterminato.Caratteristiche delle foto: Le fotografie saranno presentate a colori e dovranno essere stampate su carta di dimensioni cm. 30×40 e dovranno essere realizzate in stile “reportage”. Le foto dovranno essere consegnate in busta chiusa contenente: – nome, cognome, indirizzo, e-mail, recapito telefonico e firma dell’autore, titolo dell’opera, data di esecuzione dell’opera.

Non saranno accettate fotografie mancanti di uno dei tre requisiti. Esclusione: Saranno escluse a insindacabile giudizio degli Organizzatori, le foto che abbiano un contenuto fuori tema, indegno, offensivo o lesivo della propria immagine o di quella dei soggetti rappresentati, o che venga comunque ritenuto inaccettabile perché non conforme alle finalità del concorso.

Giuria: La Giuria sarà composta da esperti del settore e giudicherà gli scatti tenendo conto delle regole della fotografia, dello stile e della loro qualità artistica. Il giudizio della Giuria è inappellabile, sia per l’ammissione che per la premiazione delle opere. Risultati e premio: Il vincitore del concorso sarà invitato a ritirare il premio sul palco nel corso della serata finale della manifestazione “I Tesori del Mediterraneo”, in programma la sera del 30 agosto 2015 ore 22 sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria presso l’Arena dello Stretto.

Il vincitore verrà premiato con euro 300,00 (trecento). Accettazione regolamento: La consegna delle fotografie nell’ambito del presente concorso implica l’accettazione integrale di questo regolamento da parte degli autori. Responsabilità: L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o danni di qualsiasi genere alle opere trasmesse.

Info: clicca qui.