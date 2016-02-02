City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Al via il convegno ‘Lo studio legale digitale’

Tra i primi eventi in Italia sul Processo Civile Telematico: relatori, programma e ingresso gratuito al convegno del Comitato Pari Opportunità

02 Febbraio 2016 - 13:52 | di Federica Geria

Convegno Lo studio legale digitale dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria

Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria presenta il convegno “Lo studio legale digitale: le nuove disposizioni della L. 132/2015, sicurezza informatica, rapporto tra pubblicità forense e codice deontologico” che si terrà il 29 gennaio 2016, dalle ore 15:30 alle ore 18:30 in Reggio Calabria presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, Sala Monteleone. Il convegno organizzato dal Comitato è uno dei primi eventi sul Processo Civile Telematico in ambito nazionale – ed è il primo in assoluto sul nostro territorio – a soli 20 giorni dalla pubblicazione e attuazione delle nuove specifiche tecniche in tema di attestazioni di conformità. Gli illustri relatori, coordinati dalla moderazione del Presidente del CCPO Avv. Antonietta Occhiuto, provvederanno a chiarire la portata delle nuove norme con esempi pratici ed esaustivi. Ecco le relazioni schedulate per il convegno:

  • Avv. Fabrizio Sigillò, Componente C.O.A. di Catanzaro – Presidente CSPT: “D.L. 85/2015 (conv. L. 132/15) un nuovo passaggio verso l’informatizzazione del processo civile?”
  • Avv. Maurizio Reale, Componente Gruppo di lavoro FIIF – Vicepresidente CSPT: “Avvocati e Social Network: profili deontologici “
  • Avv. Sabrina Salmeri, Co-founder Mindwell – Digital Specialist per Wolters Kluwer Italia: “La rivoluzione digitale per i professionisti: sicurezza e privacy”

L’evento è totalmente gratuito, e la partecipazione darà diritto al riconoscimento di n. 3 crediti formativi di cui 1 in deontologia, giusta delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Cultura
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?