Al via il primo raduno del concorso canoro ‘Giovani voci 2016’

Si terrà domenica 15 maggio alle ore 19.00, presso i locali dell’Oratorio “Don Bosco” siti a Gallico di Reggio Calabria in Via Anita Garibaldi 290, il primo raduno dei concorrenti del Concorso Canoro “Giovani Voci 2016”. L’incontro, al quale prenderanno parte gli iscritti all’attuale edizione accompagnati dai rispettivi genitori, rappresenterà anche l’occasione per rendere noti tutti i particolari organizzativi dell’evento, tra cui la suddivisione delle categorie, l’assegnazione provvisoria dei brani ed il calendario delle prove musicali.

L’attesissimo evento, giunto alla dodicesima edizione, è in programma sabato 23 e domenica 24 luglio presso il Teatro Greco del Parco della Mondialità di Gallico (Reggio Calabria) ed è organizzato dall’Oratorio “Don Bosco” di Gallico e dalla A.S.D. Polisportiva Giovanile Salesiana “Aurora Gallico”, con la disponibilità dei Padri Somaschi che gestiscono il Parco della Mondialità.