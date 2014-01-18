Al via il progetto ‘CinemaLab’ rivolto agli studenti del Liceo ‘L. Da Vinci’.

di Vincenzo Comi – Un progetto indirizzato agli alunni del liceo scientifico ‘Leonardo Da Vinci’ di Reggio Calabria che mira allo sviluppo dell’arte e della tecnica cinematografica e che si propone di far apprendere il linguaggio del cinema ai ragazzi.

‘Cinema Lab’ è il progetto patrocinato dalla Provincia di Reggio Calabria e dalla Regione Calabria, fortemente voluto dal vicepresidente della Provincia Giovanni Verduci, rivolto a tutti i ragazzi del Liceo che vogliono conoscere, esplorare e approfondire il mondo del cinema.

La conferenza stampa nell’aula magna del liceo

Nel pomeriggio di sabato, presso l’aula magna del liceo ‘L. Da Vinci’ si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto.

‘Siamo davvero contenti di presentare e promuovere quest’iniziativa – afferma il vice presidente Giovanni Verduci – Il Liceo Scientifico ‘L.Da Vinci’ rappresenta il fiore all’occhiello delle strutture scolastiche dell’intera provincia e gli studenti meritano di essere coinvolti in progetti importanti come ‘Cinema Lab’. E’ fondamentale promuovere l’immagine della provincia di Reggio Calabria per i suoi aspetti positivi. ‘Cinema Lab’ – conclude il Vicepresidente della Provincia Verduci – rappresenta senza dubbio uno strumento che permetterà ai tanti ragazzi reggini di conoscere il mondo del cinema in tutti i suoi aspetti e che regalerà un patrimonio importante per la loro crescita anche professionale.’ L’obiettivo è quindi quello di dar forma alle idee dei ragazzi tramite l’esperienza degli addetti ai lavori.

Gabriel Garko e l’amore per il cinema

‘Ho iniziato questa bellissima avventura professionale all’età di nove anni quando rompevo le scatole ai miei genitori con la recitazione ed il cinema – spiega l’attore Gabriel Garko – Ricordo che da piccolo andavo sempre al cinema anche da solo. Quelle due ore erano per me un vero e proprio viaggio con la fantasia. In questi 25 anni di carriera ho imparato molto ma ogni volta che parte il ‘ciak’ è sempre una nuova emozione. Sono nato a Settimo Milanese da genitori pasticceri. Nonostante le molte difficoltà incontrate all’inizio della mia carriera – conclude l’attore Garko – ho sempre inseguito il mio sogno ed è quello che ogni ragazzo dovrebbe fare.’Presente alla cerimonia di presentazione oltre il dirigente scolastico della scuola promotrice del progetto, Giuseppina Princi, Edoardo Lamberti-Castronuovo Assessore alla Cultura e Legalità, Tilde Minasi Consigliere regionale in rappresentanza del cinema italiano gli attori Valerio Morigi, Sara Cimadamore, Victoria Larchenko, Simone Lijoi, il maestro di dizione e recitazione Gianni Diotajuti, il regista Luigi Parisi, lo scrittore Luigi Boccia, e la pittrice Glenda La Rocca.

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti reggini incontreranno personaggi del cinema italiano e internazionale. Nomi altisonanti come Asia Argento, Serena Autieri e Gabriele Salvatores. ‘E’ un percorso didattico aggiuntivo pomeridiano di 56 ore extracurriculare finalizzato alla scrittura, recitazione e regia che si terrà presso l’istituto con docenti esperti, coadiuvati dai docenti dell’istituto e da altre figure professionali presenti sul territorio che si concluderà con la realizzazione da parte dei ragazzi di un cortometraggio – spiega la dirigente scolastica del Liceo Giuseppina Princi – Gli studenti incontreranno non solo artisti nazionali ma anche scrittori ed attori locali. La Calabria offre a livello artistico enormi competenze professionali. I nostri ragazzi potranno quindi acquisire tecniche e competenze di regia, recitazione e scenografia.’