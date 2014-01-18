Al via il progetto ‘CinemaLab’ rivolto agli studenti del Liceo ‘L. Da Vinci’.
Nell'aula magna del Liceo Da Vinci la presentazione di Cinema Lab, il progetto voluto dalla Provincia per far conoscere agli studenti linguaggio e mestieri del cinema
18 Gennaio 2014 - 18:48 | di Redazione
di Vincenzo Comi – Un progetto indirizzato agli alunni del liceo scientifico ‘Leonardo Da Vinci’ di Reggio Calabria che mira allo sviluppo dell’arte e della tecnica cinematografica e che si propone di far apprendere il linguaggio del cinema ai ragazzi.
‘Cinema Lab’ è il progetto patrocinato dalla Provincia di Reggio Calabria e dalla Regione Calabria, fortemente voluto dal vicepresidente della Provincia Giovanni Verduci, rivolto a tutti i ragazzi del Liceo che vogliono conoscere, esplorare e approfondire il mondo del cinema.
La conferenza stampa nell’aula magna del liceo
Nel pomeriggio di sabato, presso l’aula magna del liceo ‘L. Da Vinci’ si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto.
‘Siamo davvero contenti di presentare e promuovere quest’iniziativa – afferma il vice presidente Giovanni Verduci – Il Liceo Scientifico ‘L.Da Vinci’ rappresenta il fiore all’occhiello delle strutture scolastiche dell’intera provincia e gli studenti meritano di essere coinvolti in progetti importanti come ‘Cinema Lab’. E’ fondamentale promuovere l’immagine della provincia di Reggio Calabria per i suoi aspetti positivi. ‘Cinema Lab’ – conclude il Vicepresidente della Provincia Verduci – rappresenta senza dubbio uno strumento che permetterà ai tanti ragazzi reggini di conoscere il mondo del cinema in tutti i suoi aspetti e che regalerà un patrimonio importante per la loro crescita anche professionale.’ L’obiettivo è quindi quello di dar forma alle idee dei ragazzi tramite l’esperienza degli addetti ai lavori.
Gabriel Garko e l’amore per il cinema
‘Ho iniziato questa bellissima avventura professionale all’età di nove anni quando rompevo le scatole ai miei genitori con la recitazione ed il cinema – spiega l’attore Gabriel Garko – Ricordo che da piccolo andavo sempre al cinema anche da solo. Quelle due ore erano per me un vero e proprio viaggio con la fantasia. In questi 25 anni di carriera ho imparato molto ma ogni volta che parte il ‘ciak’ è sempre una nuova emozione. Sono nato a Settimo Milanese da genitori pasticceri. Nonostante le molte difficoltà incontrate all’inizio della mia carriera – conclude l’attore Garko – ho sempre inseguito il mio sogno ed è quello che ogni ragazzo dovrebbe fare.’Presente alla cerimonia di presentazione oltre il dirigente scolastico della scuola promotrice del progetto, Giuseppina Princi, Edoardo Lamberti-Castronuovo Assessore alla Cultura e Legalità, Tilde Minasi Consigliere regionale in rappresentanza del cinema italiano gli attori Valerio Morigi, Sara Cimadamore, Victoria Larchenko, Simone Lijoi, il maestro di dizione e recitazione Gianni Diotajuti, il regista Luigi Parisi, lo scrittore Luigi Boccia, e la pittrice Glenda La Rocca.
Nel corso dell’anno scolastico gli studenti reggini incontreranno personaggi del cinema italiano e internazionale. Nomi altisonanti come Asia Argento, Serena Autieri e Gabriele Salvatores. ‘E’ un percorso didattico aggiuntivo pomeridiano di 56 ore extracurriculare finalizzato alla scrittura, recitazione e regia che si terrà presso l’istituto con docenti esperti, coadiuvati dai docenti dell’istituto e da altre figure professionali presenti sul territorio che si concluderà con la realizzazione da parte dei ragazzi di un cortometraggio – spiega la dirigente scolastica del Liceo Giuseppina Princi – Gli studenti incontreranno non solo artisti nazionali ma anche scrittori ed attori locali. La Calabria offre a livello artistico enormi competenze professionali. I nostri ragazzi potranno quindi acquisire tecniche e competenze di regia, recitazione e scenografia.’
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