Al via il progetto sociale ‘Il carcere al servizio della città’

Pochi giorni fa, si è appreso dalla stampa che alcuni detenuti presso la Casa Circondariale di Reggio–Arghillà, anche grazie alla disponibilità della locale dirigenza dell’Amministrazione Penitenziaria, hanno scelto di lavorare senza retribuzione perbonificare e sistemare un terreno che la Parrocchia S. Aurelio Vescovo destinerà a parco giochi per i bambini. Semplice e concreto esempio di come aiutare gli altri, anche per sentirsi più utili alla comunità, possa far crescere tutti.

In tale ottica e con questo spirito, Ethos, pochi mesi or sono, ha presentato alla Provincia ed all’Amministrazione Penitenziaria il progetto denominato “Il carcere al servizio della Città”, prevedendo l’impiego di persone detenute presso la Casa Circondariale di Arghillà per il recupero e la sistemazione di alcune aree particolarmente importanti per la Città, quali, oltre la stessa Arghillà, la Villa Comunale, il parco giochi per bambini del V.le Calabria (loc. Botteghelle), i siti archeologici cittadini a suo tempo individuati da Ethos, con la preziosa collaborazione del prof. Daniele Castrizio, ed inseriti nel c.d. “Percorso o Circuito Archeologico Reggino”.Aree di indubbio valore sociale, culturale, ambientale ed economico per l’intera comunità reggina, anch’essi abbandonati, da anni, al loro destino ed all’incuria dei soliti incivili. Poche settimane fa, la Provincia di Reggio Calabria ha deliberato il contributo di 5000 euro per l’avvio di tale progetto. Ethos ha già informato di ciò tutte le parti coinvolte, chiedendo la rapida convocazione del previsto tavolo tecnico per impiegare velocemente questi fondi, iniziando l’attività programmata. Ovviamente, i fondi fin’ora stanziati non sono tantissimi, ma sono sufficienti affinché si possa partire, anche a Reggio, con questo esperimento sociale che ha già dato ottimi risultati in altre realtà territoriali. Sarà cura di Ethos informare la Città e chiunque vi abbia interesse circa tempi e modi di utilizzo di questi 5.000 euro pubblici.