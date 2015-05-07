Al via il Torneo Nazionale ADMO League Prendi a pallonate l’indifferenza

Sabato 9 Maggio p.v. alle ore 10, nella “Sala dei Lampadari” presso il Comune di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 1° edizione Torneo Nazionale ADMO League 2015 “Prendi a pallonate l’indifferenza”.

L’Admo Federazione ONLUS ha organizzato questo evento per sensibilizzare gli studenti sull’importanza della donazione del midollo osseo.

Gli ospiti della conferenza stampa del 9 maggio

Con il Patrocinio morale del Comune di Reggio Calabria, alla presentazione parteciperanno l’Assessore alle Politiche Sociali Giuseppe Marino, l’Assessore allo Sport Nino Zimbalatti, l’Assessore alla Sanità Valerio Misefari, il referente medico ADMO Giuseppe Console, il presidente dell’A.I.A. Gino Idone, la referente E.C.O.KERO’ Antonella Garescì, il vicepresidente dell’istituto “Raffaele Piria” Diego Geria, l’insegnante del Liceo Scientifico “L.Da Vinci” Katia Di Leo, il direttore sportivo della scuola calcio Polisportiva Pellarese Bruno Attinà ed il presidente del Bocale Calcio 1983 Filippo Cogliandro che a titolo gratuito, ha messo a disposizione lo stadio “Campoli” di Bocale per la manifestazione.

L’evento che coinvolge a livello nazionale ben 46 squadre per un totale di 920 giocatori, si svolgerà in Calabria il 9 Maggio a Vibo Valentia ed il12 Maggio a Reggio Calabria.

Le scuole in campo e la finalissima del 23 maggio

A contendersi la finalissima che si disputerà il 23 Maggio a Vibo Valentia, al “Campoli” di Bocale si affronteranno la Polisportiva Pellarese, il Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci”, l’Istituto Tecnico Commerciale “Raffaele Piria” mentre a Vibo scenderanno in campo l’Istituto IPPSARA “Gagliardi”, l’Istituto IIS “Tropea” e l’istituto ISS di Serra San Bruno.

Le divise della manifestazione sono state fornite dall’ADMO Nazionale. A sostenere l’evento anche l’E.C.O.KERO, comitato di cittadini liberi e attivi che intendono promuovere e valorizzare le risorse umane ed ambientali del territorio che saranno presenti al “Campoli” con uno stand per la vendita di bibite il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza all’ADMO.

Per ulteriori informazioni contattare Manuela Responsabile ADMO sezione RC 328/4613226. Per dettagli sull’evento è disponibile la pagina FB “Admo LEAGUE”.

Modererà l’incontro il giornalistica della Gazzetta del Sud Giuseppe Praticò.