Al via la giornata Nazionale ‘Famiglie al Museo’

Cos’è la Giornata Nazionale delle famiglie al Museo

La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo è promossa dall’Associazione Culturale Famiglie al Museo (FAMU) e vuole essere uno strumento per favorire l’incontro tra famiglie e musei; un’occasione per mostrare come un Museo possa essere accogliente e come i bambini con le Famiglie possano essere ottimi ‘fruitori di cultura’. L’obiettivo è di avvicinare le famiglie alle realtà museali presenti sul territorio, permettendo loro di concepire il museo come una realtà in divenire in cui sarà possibile fare nuove esperienze.

Il tema della Giornata FAMU 2015

Il tema è “Nutriamoci di cultura per crescere”, scelto per far riflettere musei e famiglie sul tema dell’Esposizione Universale di Milano “Nutrire il pianete, energia per la vita”.

Attività proposta dalla Pinacoteca Civica di Reggio Calabria

La Pinacoteca Civica di Reggio Calabria è uno dei 650 musei italiani che aderisce all’iniziativa. E’ stata programmata un’attività che possa far vivere alle famiglie un momento di incontro con l’arte e di conoscenza delle tradizioni culturali del nostro territorio.

Dopo avere visitato la collezione permanente entrando nel magico mondo dell’arte, conosceremo insieme, attraverso alcune opere presenti in pinacoteca, la tradizione della pesca, ed in particolare la pesca del pescespada nello stretto di Messina. Successivamente i bambini partecipanti insieme ai loro genitori avranno modo di rappresentare l’antico “rito” della pesca creando un collage con materiale riciclato.

Età dei bambini (accompagnati da un adulto): da 5 a 14 anni

Durata complessiva dell’attività: un’ora e trenta minuti circa

E’ necessaria la prenotazione al numero 0965/324822 al fine di creare quattro gruppi ai seguenti orari: 9.30/11:30/15.30/17.30

e-mail: pinacoteca@reggiocal.it

Fonte: www.comune.reggio-calabria.it