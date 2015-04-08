Al via la IV edizione del Play Music Festival
Tre appuntamenti tra Teatro Siracusa e TY music club con artisti internazionali e giovani talenti: spicca un'icona del jazz americano
08 Aprile 2015 - 13:51 | di Vincenzo Comi
Entra nel vivo la IV edizione del Play Music Festival, kermesse organizzata dall’Associazione Soledad in collaborazione con la Fondazione Horcynus Orca, e la direzione artistica di Alessio Laganà.
Anche quest’anno la manifestazione presenterà artisti internazionali e giovani artisti italiani nel segno della buona musica. In particolare è prevista la presenza di una vera e propria icona del jazz Americano, menzionato come uno dei maggiori interpreti viventi del repertorio mainstream.
Saranno tre appuntamenti: il 10 aprile e il 16 aprile presso il Teatro Siracusa, mentre l’11 aprile si respirerà l’atmosfera dei veri jazz club con un concerto al TY music club.
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