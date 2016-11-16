Al via la manifestazione ‘Arte in Stazione’
Dal 20 novembre all'11 dicembre la stazione FS di S. Caterina diventa una galleria d'arte con mostre e aperivino con gli assaggiatori ONAV
16 Novembre 2016 - 15:00 | di Federica Geria
A partire da domenica 20 novembre 2016, fino a domenica 11 dicembre, la stazione FS di S. Caterina diventerà una galleria d’arte con due mostre pittoriche, una fotografica e scultorea.
Grazie al maestro Alessandro Allegra, direttore artistico delle quattro serate domenicali, la città potrà disporre di un’ulteriore spazio culturale in campo artistico. Questa programmazione di arte in stazione, se raccoglierà un vasto consenso come ci auguriamo, probabilmente proseguirà nei i primi mesi del 2017.
Contemporaneamente durante le serate, gli assaggiatori dell’ONAV, faranno degustare i vini, si terrà dunque una sorta di aperivino legato all’arte. Domenica 20 novembre sarà la volta del delizioso vino zibibbo.
Per le settimane successive inoltre verranno ospitate alcune case vinicole pregiate del nostre territorio.
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