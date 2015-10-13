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Al via la mostra ‘Cosenza dalle origini al secolo XVI’

Fino al 31 ottobre alla Biblioteca nazionale di Cosenza la mostra bibliografico-documentaria organizzata per Expo 2015 sulla storia e le tradizioni della città dei Bruzi

13 Ottobre 2015 - 15:42 | di Federica Geria

Immagine della mostra Cosenza dalle origini al secolo XVI alla Biblioteca nazionale

Sarà visitabile sino al 31 ottobre alla Biblioteca nazionale di Cosenza, la mostra organizzata in occasione dell’Expo 2015 “Cosenza dalle origini al secolo XVI: itinerario storico, culturale, religioso, artistico ed enogastronomico”. La Biblioteca ha aderito alla manifestazione internazionale promuovendo la storia della città dei Bruzi con una mostra bibliografico-documentaria dal titolo “Cosenza dalle origini al secolo XVI: itinerario storico, culturale, religioso, artistico ed enogastronomico”. Nella sala Giacomantonio e sala Museale della Biblioteca sarà esposto un vasto patrimonio a testimonianza delle peculiarità agroalimentari e del valore storico, culturale e artistico della città. La mostra bibliografica-documentaria è a cura di Graziani, Fiordalisi, Santoro e Vetere. Le ricerche bibliografiche, invece, sono state realizzate da Bartolomeo, Carbonelli, Ciardullo, De Buono, Marrazzo, Murano, Verduci e Vulpone. Le foto sono di Calomeni. L’allestimento dell’esposizione è a cura di Casciaro, Cipolla, Mancina, Tutera e Vinto.

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