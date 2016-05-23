Al via la prova costume: i rimedi per arrivarci in forma

Come prepararsi alla prova costume? Come ottenere un corpo perfetto e soprattutto un seno tonico? La temuta prova costume si avvicina ed è meglio prepararsi in tempo invece di affidarsi ai rimedi last minute.

Una dieta equilibrata in quattro o cinque pasti

È importante seguire una dieta ma quale scegliere tra tutte quelle che ci propinano tv e riviste? La cosa migliore è quella di evitare il digiuno, ma cercare di distribuire il cibo in 4/5 pasti al giorno.

La mattina meglio prediligere un’abbondante colazione con yogurt, cereali integrali, frutta, tisane a base di erbe drenanti e detossificanti. Durante la giornata bisogna bere almeno due litri d’acqua e scegliere alimenti poveri di sale, grassi e zuccheri aggiunti.

L’esercizio fisico: attività e costanza

L’esercizio fisico è fondamentale: per perdere peso più velocemente è utile cominciare con attività in cui si suda molto (cyclette, jogging, nuoto, spinning, tapis roulant), per poi continuare con esercizi rassodanti (addominali, affondi, flessioni) e finire sempre con lo stretching.

Per avere un risultato il segreto è la costanza: meglio fare 15 minuti di esercizi tutti i giorni piuttosto che due o tre ore in un’unica giornata. Rassodare cosce e glutei per indossare il bikini è fondamentale, ma c’è una parte del corpo che merita un’attenzione speciale ed è il seno. Per iniziare a valorizzare il décolleté basta partire da piccoli gesti quotidiani, ad esempio sotto la doccia appoggiare i palmi delle mani uno contro l’altro e spingere: bastano alcune serie ripetute, giorno dopo giorno,

Altra buona abitudine durante la doccia è alternare getti di acqua calda a getti di acqua fredda in modo da riattivare la circolazione e tonificare i tessuti. In alternativa si può utilizzare l’acqua termale o l’acqua di amamelide precedentemente tenute in frigo. Per nutrire l’epidermide in profondità infine è bene usare trattamenti specifici e oli naturali, molto nutritivi ed elasticizzanti.

ARTICOLO TRATTO DALLA RIVISTA TRIMESTRALE DI SALUTE E BENESSERE ‘VIVI BENE’ DELLA FARMACIA ‘FATA MORGANA’ DI REGGIO CALABRIA

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