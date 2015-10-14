Al via la rassegna cinematografica organizzata dall’Ass. Culturale Fahrenheit 451

Dal 23 ottobre al Teatro Zanotti Bianco due cicli di film, Dalle parole alle immagini e Interni di famiglia, e da marzo 2016 un terzo ciclo dedicato al noir

Il 23 Ottobre avrà inizio la seconda edizione della rassegna cinematografica organizzata dall’Associazione Culturale Fahrenheit 451. La sede delle proiezioni sarà anche quest’anno il Teatro Zanotti – Bianco, grazie alla collaborazione con l’Accademia del Tempo Libero. Due sono i cicli di film proposti.

Il primo ciclo ” Dalle parole alle immagini”, propone un confronto tra l’opera scritta e l’immagine riprodotta sul grande schermo, dal Boccaccio rivisitato dai fratelli Taviani, alla Teoria del tutto, biografia sul giovane scienziato S. Hawking, passando attraverso codici matematici con The Imitation Game, storia del matematico Alan Turing, per finire con il Racconto dei Racconti di Matteo Garrone, profonda riflessione sulla natura dell’amore.

Il secondo ciclo ”Interni di famiglia”, racconta le storie dei diversi sentimenti che il micro-cosmo sociale è in grado di evocare. A dare corpo ai fantasmi e ai sentimenti che popolano le mura domestiche, sono quattro grandi autori di cinema, gli italiani Gianni Amelio e Nanni Moretti, l’esperto David Fincher ed il giovane talentuoso Saverio Costanzo.

Inoltre da Marzo 2016 seguirà un terzo ed ultimo ciclo, dedicato agli amanti del genere noir.