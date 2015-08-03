Al via la rassegna “Lazzaro disobliata. Cultura d’Estate”

Tre serate a Lazzaro di Motta San Giovanni tra presentazioni di libri, salotto d'autore e mostre, promosse da Disoblio Edizioni con il Comune e le associazioni

Si svolgerà il 5-6-7 agosto, presso la Sala Conferenze del Ristorante “Al Faro”, sito sul Lungomare Cicerone di Lazzaro di Motta San Giovanni, la rassegna di eventi “Lazzaro Disobliata. Cultura d’Estate”, promossa dalla casa editrice Disoblio Edizioni in collaborazione con il Comune di Motta San Giovanni, l’Associazione Eureka, la Biblioteca Auxesia, la Pro Loco Motta San Giovanni, il portale d’informazione Lazzaroturistica.it e Il Matitone di Noè.

Il senso della rassegna è di aprire degli spazi di riflessione su alcuni dei temi predominanti il nostro tempo partendo dai libri ma anche di fruire del bello per mezzo di mostre fotografiche e pittoriche, in una cornice suggestiva, considerata uno dei luoghi più incantevoli della nostra terra.

Di seguito il programma della rassegna:

5 agosto: Salotto d’Autore

5 AGOSTO – 21.00

Salotto d’Autore con Antonio Scuticchio, autore di “500 regole. Un manuale per partecipare alla politica”, e Vincenzo Musolino, autore di “Eccezione e Trascendenza. La teologia politica di Carl Schmitt”. Conduce Antonio Giuseppe D’Agostino (Direttore CMNews.it). Nel corso della serata sarà possibile visitare un’esposizione di opere dell’artista lazzarese Demetrio Cuzzupoli, in suo RICORDO.

6 agosto: il romanzo Ozz

6 AGOSTO – 21:00

Presentazione del romanzo “Ozz” di Giuseppe Bagnato. Intervengono Giovanni Benedetto (Direttore LazzaroTuristica.it), Salvatore Bellantone (Editore). SARÀ PRESENTE L’AUTORE. Nel corso della serata si svolgerà una mostra pittorica dell’artista Elisa Urso, direttrice Art Academy Artelis (Accademia d’Arte) Reggio Calabria.

7 agosto: la silloge di Rocco Nassi

7 AGOSTO – ore 21:00

Presentazione della silloge “U ricriju r’u me’ cori” di Rocco Nassi. Intervengono Saverio Verduci (Storico e Saggista), Giuseppe Antonio Martino (Storico, Saggista e Studioso di tradizioni locali), Salvatore Bellantone (Editore). SARÀ PRESENTE L’AUTORE.