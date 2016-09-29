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Al via la terza prova del ‘Gimkana in Vespa 2016’

Il Vespa Club Reggio Calabria organizza la terza prova del campionato regionale: due manche e piste con ostacoli in Piazza del Popolo

29 Settembre 2016 - 16:34 | di Redazione

Vespa Piaggio, immagine di repertorio per la Gimkana in Vespa del Vespa Club Reggio Calabria

Lo sport in Vespa, presente in varie forme e sfaccettature in quasi tutte le regioni italiane, ha delle antiche tradizioni anche in Calabria ed in particolare a Reggio Calabria dove la Gimkana era presente negli anni ’50 e ’60.

Questa tradizione continua con il Vespa Club Reggio Calabria che, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria ed in collaborazione con il Vespa Club d’Italia e la Pro Loco S. Salvatore, organizza la terza prova del Campionato Regionale 2016.
La manifestazione avrà luogo il 2 ottobre presso Piazza del Popolo dove i Vespa Club provenienti da tutta la regione si sfideranno in avvincenti prove di abilità.

La gara, come di consuetudine, si svolgerà nelle classiche due manche e con i piloti divisi in due categorie, Large e Small, che gareggeranno lungo una pista disegnata e segnalata con birilli con ostacoli e prove di abilità (bilico, altalena, dossi, slalom, ecc); il tutto all’insegna dell’amicizia e della sana sportività.

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