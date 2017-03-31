Al via la XVIII Settimana Nazionale dell’Astronomia
Da sabato 1 aprile la XVIII Settimana Nazionale dell'Astronomia: il programma del Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria tra conferenze serali e incontri con le scuole
31 Marzo 2017 - 14:22 | di Federica Geria
Si apre ufficialmente, Sabato 1 aprile, in tutta Italia, la Settimana Nazionale dell’Astronomia promossa dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale d’Istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
L’organizzazione è affidata alla Società Astronomica Italiana (SAIt), che opera in sinergia con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).
La Settimana Nazionale dell’Astronomia è divenuta un appuntamento atteso e importante per le Scuole italiane, invitate a diffondere tra i giovani la conoscenza del Cielo e della ricerca astronomica, per motivarli e orientarli alla scoperta delle opportunità formative e professionali offerte dallo studio delle discipline scientifiche.
Il tema della XVIII edizione
Il tema scelto per la XVIII edizione della Settimana Nazionale dell’Astronomia è:
“Ritorno alla Luna tra scienza, letteratura e arte”.
Sul sito del Ministero sono riportate le tematiche su cui le Scuole di ogni ordine e grado, le associazioni disciplinari, i planetari sono invitati a sviluppare le proprie attività ed iniziative didattiche, adattandole ai vari livelli di scolarità.
Tra le indicazioni assume un rilievo particolare quella denominata: “Mi illumino di meno…per rivedere le stelle” – Monitoraggio dell’inquinamento luminoso.
Le Scuole vengono invitate a riflettere sul tema della protezione del cielo stellato e della lotta agli sprechi nell’illuminazione pubblica.
Il ruolo del Planetarium Pythagoras
Il MIUR ha individuato nel Planetarium Pythagoras – Città metropolitana Reggio Calabria la struttura a cui tutte le istituzioni scolastiche, che intendono affrontare questo argomento, devono inviare le schede di rilevamento.
Sul sito del “Planetarium Pythagoras” sono state pubblicate la “scheda di monitoraggio” e la “cartina stellare” che gli alunni devono utilizzare per riportare i dati.
La schede compilate devono essere inviate entro il 30 novembre tramite:
– Posta elettronica: planetario.rc@virgilio.it;
– Brevi manu: Planetario Pythagoras Salita Zerbi 1, Reggio Calabria;
– Posta ordinaria: Laboratorio di didattica Pitagora Sez. Calabria Società Astronomica, Casella postale 32.
Gli allievi, tre per ogni ordine di scuola, che hanno prodotto le migliori osservazioni sia dal punto di vista qualitativo e quantitativo saranno premiati, assieme alle rispettive Scuole, il 21 Dicembre all’interno della manifestazione che, annualmente, il Planetario organizza in occasione del Solstizio d’Inverno.
Il programma degli incontri
Il programma, che di seguito si riporta, prevede conferenze rivolte al pubblico ed attività didattiche per le Scuole della Regione che, avendo aderito all’iniziativa, hanno richiesto il supporto del Planetario.
Il Planetario incontra la Cittadinanza
Sabato 1 aprile, ore 21.00
Apertura XVIII edizione della Settimana Nazionale dell’Astronomia
Presentazione dell’iniziativa
Saluti autorità
Conferenza: “Ritorno alla Luna: nella scienza, nella letteratura, nell’arte”.
Prof.sse Angela Misiano, Franca Marrapò, Linny Polimeni, Silvana Comi
Osservazione del Cielo con gli strumenti
Staff Planetario
Domenica 2 aprile, ore 11.00
Dedicato ai bambini: “A piccoli passi sulla Luna”
Osservazione del Sole con gli strumenti
Staff Planetario
Martedì 4 aprile, ore 21.00
Conferenza: “Che fai tu Luna in Ciel?
“
Prof. Giovanna Palamara
Osservazione del Cielo con gli strumenti
Staff Planetario
Venerdì 7 aprile, ore 21.00
“Ti porto sulla Luna”
Ing. Giuseppe D’Agostino
Serata astronomica: il Cielo al Planetario e al telescopio
Staff Planetario
Il Planetario incontra le Scuole
Sabato 1 aprile
ore 15.00
Liceo Scientifico “Enrico Mattei” – Castrovillari (Cosenza)
ore 18.00
Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” – Reggio Calabria
ore 21.00
Istituto Comprensivo “Carducci – Da Feltre” – Reggio Calabria
Lunedì 3 aprile
ore 9.00
Istituto Comprensivo “De Amicis-Bolani”- Reggio Calabria
ore 10.30
Scuola Primaria Paritaria “Lucianum” – Reggio Calabria
ore 15.00
Istituto Comprensivo “D. Vitrioli-Principe di Piemonte” – Reggio Calabria
ore 17.00
Istituto Comprensivo “Galluppi-Collodi-Bevacqua” – Reggio Calabria
Martedì 4 aprile
ore 9.00
Liceo Statale “Giuseppe Rechichi” – Polistena (Reggio Calabria)
ore 10.00
Istituto Comprensivo “De Amicis-Bolani” – Reggio Calabria
ore 11.00
Istituto Comprensivo “Falerna” – Catanzaro
ore 15.00
Istituto Comprensivo “Alvaro-Gebbione” – Reggio Calabria
ore 19.00
Istituto Comprensivo “Telesio – Montalbetti” – Reggio Calabria
Mercoledì 5 aprile
ore 8.00
Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” – Reggio Calabria
ore 9.00
Istituto Comprensivo “De Amicis-Bolani” – Reggio Calabria
ore 15.00
Istituto Comprensivo “Pascoli – Alvaro” – Siderno (Reggio Calabria)
Giovedì 6 aprile
ore 9.00
Liceo Statale “Giuseppe Rechichi” – Polistena (Reggio Calabria)
ore 10.00
Istituto Comprensivo “Telesio – Montalbetti” – Reggio Calabria
ore 11.00
Istituto Comprensivo “De Amicis-Bolani” – Reggio Calabria
ore 19.00
Istituto Comprensivo “Telesio – Montalbetti” – Reggio Calabria
Venerdì 7 aprile
ore 9.00
Istituto Comprensivo “De Amicis – Maresca” – Locri (Reggio Calabria)
ore 10.00
Istituto Comprensivo “Oppido-Molochio-Varapodio” – Reggio Calabria
ore 18.00
Istituto Superiore di Istruzione “Enrico Fermi” – Bagnara Calabra (Reggio Calabria)
ore 20.00
Liceo Scientifico “Alessandro Volta” – Reggio Calabria
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