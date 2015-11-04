Al via le Limited Edition del collettivo (L)imitazione

Torna al CSOA Cartella di Gallico il collettivo (L)imitazione che il prossimo 7 novembre darà il via alle sue (L)imited Edition, nuovo appuntamento di questa stagione pensato per dare voce, visibilità e supporto alle nuove uscite discografiche delle band del circuito reggino. “Si tratta- dicono o dal collettivo – di serate speciali da dedicare alle band ed alle uscite discografiche che rappresentano in concreto la voglia di costruire di un progetto musicale anche a Reggio Calabria”.

Gli ospiti: gli (AllMyFriendzAre)DEAD

I primi ospiti saranno gli (AllMyFriendzAre)DEAD, freschi del loro terzo album “Wonders from the grave”, coprodotto con Overdrive Records con il supporto di LamorfaLab, ed impegnati da settembre con le prime date di quello che hanno battezzato provocatoriamente “Pray To Play” Tour.

Un traguardo importante per la band arrivata alle porte del decimo compleanno di cui, a partire dalle 20.00, saranno proprio gli (AllMyFriendzAre)DEAD, durante un incontro-dibattito aperto anche alla stampa. Alla conclusione del dibattito, un breve apericena di supporto alle attività di (L)imitazione e del Csoa, che spesso ospita le iniziative del collettivo, precederà il concerto degli (AllMyFriendsAre)DEAD previsto per le 22.30. Nati nel 2006 “da quella Reggio (Peggio?) Calabria in cui tanto si crea e tanto si distrugge”, gli (AllMyFriendzAre)DEAD – FranTz (voce) – Succo (batteria) – MeltedMan (basso) – El Pez (chitarra) – Gicass (chitarra) – Elmore Penoise (chitarra) – uniscono il Rock al Rockabilly, all’Horror Rock ai 50’s al garage con attitudine punk e suoni valvolari. Nel 2010 sfornano il loro primo album “HELLCOME”, coprodotto da Musica per Organi Caldi, Narcolettica Records e Speed Up, accompagnato dal videoclip del singolo “What Madonna You Want?” che li porta in tour per i due anni a seguire. Nel 2012 la collaborazione con Overdrive Records porta all’uscita di “BLACK BLOOD BOOM”, il secondo full lenght edito in versione deluxe: vinile 12” + CD + digital download. L’uscita è anticipata dal videoclip di “Donnie B. Good”, prodotto da Made On ed inserito nella rassegna “CampusCinema100” dedicata al poliziottesco all’italiana di Umberto Lenzi e Fernando Di Leo.

Il terzo album Wonders from the grave

Il 2015 è l’anno del terzo album “WONDERS FROM THE GRAVE”, ancora una volta coprodotto con Overdrive Records e con la partecipazione di LAmorfaLab Studio. Di loro, ” Franco Lys Dimauro per Black Milk Magazine ha scritto che sono “Tarantiniani quanto basta per non diventare una statua di sabbia di Tito & Tarantula e figli di puttana quanto serve per trasformare la loro terra nel Messico della Repubblica Italiana”, mentre su Loud Notes si commenta “Coltello fra i denti, la pistola in fondina, il plettro in taschino eun’idea fissa in testa: riportare il rock’n’roll alle origini, bagnarlo di surf e fango psych, sporcarlo di high-energy punk rock e attitudine garage e mandare candidamente tutto affanculo”. Loro non commentano, ma lo Jättermeister che li conosce dice che “La banda è pronta alla sfida!”. Insieme a loro, vi aspettiamo venerdì 7 novembre!

Pagina Facebook dell’evento: https://www.facebook.com/events/907452229332479/910634712347564/

Pagina Facebook (AllMyFriendzAre)Dead: http://www.facebook.com/allmyfriendzaredeadband

Il collettivo di (L)imitazione

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